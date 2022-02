Ordina werkt samen met Tanium om endpoint security te versterken

Ordina start een samenwerking met Tanium, een Amerikaanse endpoint security developer. Ordina gaat het securityplatform van Tanium voornamelijk gebruiken om klanten in de industriemarkt met een enkele oplossing te beveiligen.

Ordina ontwikkelt applicaties en infrastructuur, beveiligt organisaties en begeleidt migraties naar de cloud. Een groot deel van de organisatie werkt in Nederland en België voor klanten in de Benelux. Vandaag maakte Ordina een samenwerking met Tanium bekend.

Tanium ontwikkelt een Unified Endpoint Management-platform. Inzicht in endpoints en securitymaatregelen staan centraal. Het platform valt in de smaak: in 2021 drukte de omzet van Tanium tegen een half miljard aan. Ordina gaat het platform van Tanium gebruiken voor de securitydienstverlening aan klanten in de Benelux.

Consultancy en technologie

“De samenwerking focust vooral op de industriemarkt”, vertelt Peter Groenewegen, business lead cyberdetection & response bij Ordina. “We zien dat de volwassenheid, weerbaarheid en veerkracht van industriële organisaties op het gebied van cyberdetection en response sterk verbeterd kan worden.”

“Met Tanium kunnen we meerdere oplossingen op één platform bieden. Waar je normaal gesproken drie verschillende oplossingen nodig had, kan je hier met een product af.”

Wytze Rijkmans, Regional Vice President bij Tanium, voegt toe: “Een IT-infrastructuur is pas te beschermen wanneer een organisatie volledig zicht heeft op de fysieke en virtuele apparaten die met een netwerk zijn verbonden. De expertise van Ordina maakt de oplossing nog krachtiger.”

Tip: Moet iedereen kiezen voor High Performance Teams?