SentinelOne brengt een nieuwe productlijn uit om data in de cloud te beschermen tegen malware.

In de nieuwe Cloud Data Security-productlijn komt threat detection voor Amazon S3 en NetApp als eerste beschikbaar. Het gaat om een detectietool die malware in verschillende vormen, zoals cryptominers, spionage-tools en adware, kan ontdekken.

Bedrijven worden door die eerste twee producten op verschillende plaatsen beschermd. Zowel in cloudomgevingen, als in hun bedrijfsnetwerk. Daar staat data opgeslagen die essentieel is voor de bedrijfsvoering. Dit beschermen is niet altijd eenvoudig, doordat het gaat om een enorme hoeveelheid aan data.

In Amazon S3 is die data afkomstig van klanten, verkopers, partners en andere applicaties. Alles wordt opgeslagen in ‘buckets’, die maatregelen treffen tegen misconfiguraties, maar niet tegen malware.

Bij de All-Flash Arrays van NetApp is eveneens het groot aantal bevoegden die toegang hebben het grote probleem. Anders dan bij AWS is er wel hardware verbonden aan de oplossing van NetApp. SentinelOne belooft dat zijn tool dus geschikt is voor fysieke en volledig digitale omgevingen.

Machine learning beschermt tegen onbekende vijand

De Cloud Data Security-productlijn bevat technologie die ieder nieuw bestand scant op malware. Dat gebeurt lokaal, zodat het bestand de bedrijfsomgeving nooit verlaat. Vangt de detectietool iets verdachts op, dan wordt dat bestand meteen afgezonderd om verdere verspreidingskansen te ontnemen. Als gebruiker krijg je een rapport met de metadata en de malwarebron, zodra een bestand afgezonderd wordt.

De detectietool bevat ook een laagje machine learning-mogelijkheden. Dat geeft de tool de mogelijkheid om ook nog onbekende malware al uit de bestanden te filteren. Machine learning stelt de tool namelijk in staat om zichzelf te verfijnen en verder te ontwikkelen.

Bovendien schaalt de detectietool automatisch. Eens je data-omgeving begint te groeien, door bijvoorbeeld meer in te zetten op AI-tools, schaalt de oplossing van SentinelOne eenvoudigweg mee.