Uit het eerste onderzoek naar de cyberaanval bij Econocom, besluit de IT-dienstverlener dat er slechts een klein aantal gegevens werden gestolen. Volgens het bedrijf is de impact van de gebeurtenissen daardor beperkt.

De Belgische IT-dienstverlener Econocom werd vorige week het slachtoffer van een cyberaanval. Het bedrijf dacht op dat moment dat er geen gevoelige informatie gelekt zou zijn. Het bedrijf maakt nu meer informatie bekend.

Het nog lopende onderzoek heeft intussen al aangetoond dat er wel degelijk informatie gelekt is. Het overgrote deel van deze gegevens zou alleen niet erg gevoelig zijn. Privégegevens werden slechts van één persoon buitgemaakt, maar ook de verbindingsgegevens voor technische accounts konden ingekeken worden, maar slechts van enkele accounts.

Hackers hadden namelijk toegang verkregen tot de bedrijfssystemen van een dienstverlener die werkte voor enkele Econocom-klanten in Frankrijk. Het bedrijf geeft aan alle getroffen klanten op de hoogte te hebben gesteld en te begeleiden om een verdere verspreiding van de aanval te voorkomen.

Tweede aanval

Opvallend is dat Econocom spreekt over een tweede aanval. Daar zouden tijdens een controle op de interne informatiesystemen sporen van zijn aangetroffen. De aanval bleek identiek aan de eerdere aanval op de dienstverlener.

De IT-dienstverlener isoleerde de betrokken servers onmiddellijk na deze ontdekking. “In het licht van alle uitgevoerde analyses en de feiten die ons in dit stadium ter beschikking staan, kunnen we ervan uitgaan dat er geen interne Econocom-systemen of gegevens in gevaar zijn gebracht door deze tweede aanval”, aldus het bedrijf.