CrowdStrike ziet veel meer vraag naar zijn oplossingen en noteerde daarom goede cijfers voor zijn tweede kwartaal van fiscaal jaar 2024. Ook Okta zag in het tweede kwartaal van dit fiscale jaar zijn omzet groeien.

Uit de CrowdStrike-kwartaalcijfers blijkt dat het securitybedrijf een omzet noteerde van 674,1 miljoen euro (731,6 miljoen dollar). Dit was 37 procent hoger in vergelijking met dezelfde periode voor het fiscale jaar 2023. Toen kwam de omzet nog uit op 537,1 miljoen dollar.

Volgens CrowdStrike is de groei van de omzet vooral te danken aan een sterke toename van het aantal abonnementen voor zijn diensten. Het gaat dan om de cloudgebaseerde data- en identiteitsbeschermingsdiensten via het SaaS-platform. De beurs beloonde CrowdStrike met een stijging van 10 procent van de aandeelwaarde.

Okta noteert ook hogere kwartaalresultaten

Ook Okta profiteert van de groeiende vraag naar security- en authenticatiediensten. Het bedrijf wist voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2024 een omzetgroei in de boeken bij te schrijven. In het kwartaal steeg de omzet van Okta met 23 procent naar 556 miljoen dollar. Reden voor de omzetstijging zijn volgens Okta dat bedrijven flink bezig zijn met het versimpelen van hun infrastructuur en het verbeteren van hun security door het integreren van identiteitsbeheer in hun belangrijkste projecten.

Ook Okta werd door de beurs beloond voor zijn goede kwartaalresultaten. Het aandeel steeg met 8,59 procent.

