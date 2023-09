CrowdStrike maakt Raptor en Exposure Management allesomvattend door de mogelijkheid te geven externe databronnen toe te voegen. Verder wordt het nieuwe no-code-platform Falcon Foundry aangekondigd, net als een samenwerking met Salt Security voor API-beveilging.

CrowdStrike zet de Fal.Con 2023-conferentie in met de aankondiging van een nieuw product en verschillende verbeteringen voor het bestaande aanbod. Het bedrijf geeft tijdens een persconferentie aan dat deze verbeteringen er veelal komen op vraag van de gebruikers.

No-code-platform

De nieuwste toevoeging aan het aanbod van CrowdStrike vormt Falcon Foundry. Het gaat om een no-code-platform dat ingezet kan worden voor IT- en security-use cases waar een specifiek bedrijf mee geconfronteerd kan worden.

Het platform is volgens Raj Rajamani, CPO bij CrowdStrike, inzetbaar door alle profielen. Kennis over ontwikkelen is namelijk geen vereiste doordat de processen geautomatiseerd werden door middel van AI.

Raptor sluit aan op externe databronnen

Raptor is een dienst waarmee het cybersecuritybedrijf Extended Detection and Response (XDR) naar alle bedrijven probeert te brengen. Hiertoe wordt nog actief aan het product gesleuteld.

In een nieuwe versie van de dienst zal het mogelijk worden om meer data via het platform te analyseren. Het wordt namelijk mogelijk om externe databronnen binnen te halen in de data lake van CrowdStrike. Bovendien worden de analyses minder tijdsintensief door de toevoeging van de AI-assistent Charlotte.

Daarnaast is er een nieuwe ruimte ontwikkeld voor een simpelere samenwerking met collega’s. Volgens Rajamani gaat er momenteel veel tijd verloren aan het delen van informatie via Slack of in een document. Bij grote incidenten is die tijd echter te kostbaar om te verliezen. Het cybersecurity-bedrijf komt daarom met een Google Docs-achtige oplossing voor professionele samenwerkingen.

Platformverbeteringen

Tot slot zijn er verbeteringen gemaakt aan Falcon Data Protection en Falcon Exposure Management. Dat moet het dreigingslandschap voor ieder bedrijf beter in kaart brengen, zodat cybersecurity-teams sneller prioriteiten kunnen stellen.

Dit krijgt uitwerking in een overzichtelijk en samenvattend console voor databescherming. Securityteams moeten verder beter inzicht krijgen in het volledige dreigingslandschap door de mogelijkheid om externe bronnen te koppelen aan Falcon Exposure Management.

Samenwerking met Salt Security

Tot slot stelt het bedrijf een samenwerking in met Salt Security voor een betere API-beveiliging. In feite gaat het opnieuw om een mogelijkheid tot integratie, specifiek wordt het Salt Security API Protection Platform geïntegreerd met het CrowdStrike Falcon Platform. Voor bedrijven betekent de samenwerking een beter overzicht van API-beveiligingsrisico’s.

“Aangezien API’s nu een belangrijk doelwit zijn voor kwaadwillende actoren, vereist de beveiliging ervan een zorgvuldige en uitgebreide aanpak. Door deze gezamenlijke integratie kunnen we de volwassen AI-gestuurde intelligentie van het Salt API-beveiligingsplatform benutten met ons wijdverbreide Falcon-platform en uitgebreide cloud security inzichten. Hierdoor krijgen organisaties een grondig inzicht in hun dreigingslandschap voor applicaties”, zegt Gur Talpaz, VP corporate development en verantwoordelijke Falcon Fund bij CrowdStrike.

