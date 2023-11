Malwarebytes heeft zijn B2B-activiteiten verzelfstandigd in het nieuwe bedrijf ThreatDown. De spin-off gaat zich geheel op zakelijke security-oplossingen richten, zoals beheerde diensten en endpoint-detectie.

De afsplitsing van de zakelijke activiteiten van Malwarebytes, die waren ondergebracht in Malwarebytes for Business, hing al enige tijd in de lucht. Eerder dit jaar werden 100 medewerkers ontslagen als onderdeel van een mogelijke opsplitsing van het bedrijf in twee zelfstandige business units.

Introductie ThreatDown

Met de introductie van ThreatDown is de opsplitsing nu een feit. Het nieuwe securitybedrijf gaat zich vooral richten op zakelijke security-oplossingen, zoals endpoint-detectie en Managed Detection and Response (MDR)-diensten.

Het nieuwe ThreatDown krijgt bijna hetzelfde management als het nu op consumenten gefocuste Malwarebytes. Nieuwe ontslagen zijn vooralsnog niet aan de orde. Wel zouden, zo schrijft TechCrunch, enkele wijzigingen op C-levelniveau hebben plaatsgevonden. Onder meer de CTO, de CPO en de CIO hebben het veld geruimd.

Nieuw portfolio

ThreatDown levert binnen zijn nieuwe portfolio twee nieuwe diensten; Security Advisor en ThreatDown Bundles. ThreatDown Security Advisor analyseert de cybersecuritystaat binnen bedrijven en laat in een dashboard de gezondheidsstatus hiervan en gaten in de verdediging zien. De tool geeft verbeteringsaanbevelingen, waardoor beheerders direct actie kunnen ondernemen.

De nieuwe dienst ThreatDown Bundles zijn vier bundels van beheerde (zakelijke) securitydiensten waarmee bedrijven hun cybersecurity kunnen stroomlijnen en meer efficiency en kostenbesparingen kunnen realiseren.

Opties binnen deze bundels gaan van door AI ondersteunde oplossing van security-incidenten tot een volledig beheerde 24/7/365-onderteuning. Dit op basis van verschillende prijzen, zodat bedrijven de gewenste securitytechnologie op maat kunnen aanschaffen.

Lees ook: Malwarebytes koopt privacyspecialist Cyrus Labs