Terwijl de hoeveelheid bedrijfsdata reusachtig toeneemt, kan IT-personeel de veiligheid ervan niet garanderen. Dataverlies is daardoor een groot probleem, waar één op de twee organisaties mee te maken heeft. Dat blijkt uit onderzoek van Rubrik Zero Labs.

Het onderzoek vond wereldwijd plaats en wordt gepresenteerd in het rapport “The State of Data Security: The Journey to Secure an Uncertain Future”. Meer dan 1600 IT- en securitybeslissers deden mee, die elk bedrijven vertegenwoordigen van 500 of meer werknemers. Naast Nederlandse deelnemers waren ook respondenten uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Australië, Singapore en India van de partij.

Het nut van data neemt, mede dankzij de opkomst van AI, enorm toe. Echter heeft slechts 4 procent van organisaties wereldwijd (en hetzelfde percentage in Nederland) een specifieke opslaglocatie voor alle data, een essentiële factor om deze gegevens veilig te stellen. Het is daarom niet al te gek dat 98 procent van bedrijven in Nederland en daarbuiten “aanzienlijke uitdagingen” zien om data-visibility te bewaren. 66 procent van de ondervraagden geeft aan dat de datagroei ook nog eens te snel verloopt om deze bij te benen op security-niveau.

Als klap op de vuurpijl denkt 60 procent van de Nederlandse respondenten dat werknemers toegang hebben tot data “in overtreding van het databeleid van de organisatie.”

Grimmige realiteit

Het resultaat van dit gebrek aan overzicht en controle is duidelijk. Rubrik spreekt over een ‘grimmige realiteit’ waarin één op de twee organisaties gevoelige data heeft verloren in de afgelopen twaalf maanden. Eén op de zes heeft dit zelfs meerdere keren in diezelfde periode meegemaakt. Het gaat hierbij veelal om het verlies van persoonsgegevens (37 procent), financiële bedrijfsdata (37 procent) en intellectueel eigendom (35 procent).

De hoeveelheid data dat het bedrijfsleven produceert, is niet te onderschatten. Een gemiddelde organisatie zou volgens Rubrik inmiddels 240 backend terabytes geproduceerd hebben, dat over vijf jaar verzevenvoudigd zou worden. Deze data bevindt zich inmiddels op meerdere locaties, verspreid over on-prem, in de cloud en in SaaS-omgevingen. SaaS-data groeit het hardst: in de afgelopen 18 maanden is het volume daarvan met 145 procent toegenomen. Cloudgegevens (73 procent) en on-prem (20 procent) laten een minder grote, maar nog altijd significante groei zien.

Big data

“De snelle datagroei is het gevolg van het toenemende gebruik van big data, in combinatie met kunstmatige intelligentie, Internet of Things en steeds meer persoonlijke data die door apparaten worden gegenereerd. Bovendien beïnvloedt de snelle datagroei ook beide kanten van het cybersecurity-slagveld; inclusief de talloze manieren waarop aanvallen worden uitgevoerd en hoe onze systemen snelle reacties uitvoeren, van posture management tot datasecurity”, laat Steven Stone weten, hoofd van Rubrik Zero Labs. “De huidige wildgroei aan data is in staat hele organisaties stil te leggen als er niets wordt gedaan. Organisaties moeten het juiste inzicht hebben in hun data om deze te beveiligen, met een duidelijk plan voor cyberweerbaarheid dat bedrijfscontinuïteit biedt.”

In het rapport geeft Rubrik best practices weer om leed te voorkomen. Dat is hier te raadplegen. Zelf heeft het bedrijf 5000 klanten in 22 sectoren en 67 landen bekeken om de onderzoeksresultaten met telemetrie aan te vullen.

