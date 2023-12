BlackBerry heeft onlangs John Giamatteo benoemd tot zijn nieuwe CEO. Daarnaast heeft de security- en IoT-specialist besloten een voorgenomen beursgang van de IoT-divisie af te blazen.

BlackBerry heeft onlangs John Giamatteo, de huidige directeur van de cybersecurity-divisie van de security- en IoT-specialist, benoemd tot nieuwe CEO. Hij volgt John Chen op die afgelopen november op pension ging. Hij stond sinds 2013 aan het roer van het bedrijf. Chen redde toen met zijn komst het bedrijf van een ondergang.

Voorgenomen opsplitsing

Het rommelt al langer bij BlackBerry. Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten werd in mei dit jaar het Project Imperium opgestart dat een nieuwe toekomst voor BlackBerry moest bepalen. Uit het onderzoek bleek dat een opsplitsing van het bedrijf in een apart IoT- en securitybedrijf de beste oplossing was. Dit moest worden bereikt door een beursgang van de IoT-activiteiten die nog voor 2023 op de planning stond. Het IoT-onderdeel is vooral actief met het leveren van basissoftware met hoge prestaties voor de auto-industrie en andere industriële sectoren.

Een apart IoT-bedrijf zou volgens het rapport de aandeelhouders meer inzicht geven in de prestaties van het bedrijf. Zeker als dit bedrijfsonderdeel in de toekomst zijn eigen strategie kan bepalen en zelf in zijn benodigde kapitaal kan voorzien.

Afblazen beursgang IoT-divisie

Met de komst van John Giametteo als nieuwe CEO zijn meteen ook de plannen voor de beursgang van de IoT-divisie in de ijskast gezet, zo maakt BlackBerry bekend. Wel is de security- en IoT-specialist van plan beide bedrijfsonderdelen om te zetten in twee volledig onafhankelijk opererende divisies. Daarnaast zijn kostenbesparingen aangekondigd, zodat beide divisies in de toekomst winstgevend worden en een positieve cash-flow krijgen.

