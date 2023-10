BlackBerry gaat zich opsplitsen in twee aparte bedrijven: één voor de securitypraktijk en één voor de IoT-activiteiten. Dit laatste nieuwe bedrijf gaat mogelijk komend jaar naar de beurs.

BlackBerry, ooit begonnen als Research in Motion (RIM), heeft besloten zijn activiteiten in twee aparte bedrijven te splitsen. Het ene nieuwe bedrijf gaat zich op de huidige securitywerkzaamheden richten, het andere op de IoT-activiteiten.

Reden voor de opsplitsing is volgens de security- en IoT-specialist het strategisch voordeel dat de opsplitsing meerbrengt. BlackBerry kwam tot dit inzicht na een recent onderzoek van zijn zakelijke portfolio, dat de codenaam Project Imperium meekreeg.

Goed voor aandeelhouders

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek werd getrokken was dat het IoT-onderdeel het beste verzelfstandigd kon worden. Dit onderdeel is vooral actief met het leveren van basissoftware met hoge prestaties voor de auto-industrie en andere industriële sectoren.

Een apart IoT-bedrijf zou volgens het rapport aandeelhouders meer inzicht geven in de prestaties van het bedrijf. Zeker als dit bedrijfsonderdeel in de toekomst zijn eigen strategie kan bepalen en zelf in zijn benodigde kapitaal kan voorzien. De afsplitsing en een beursgang, die waarschijnlijk zal volgen in 2024, moeten hierbij helpen.

Securityplannen nog onbekend

BlackBerry maakt verder geen plannen bekend over hoe het securitybedrijf na de afsplitsing veder functioneert en welke strategie het gaat voeren. Nieuwe informatie over Project Imperium wordt pas bekendgemaakt wanneer het splitsingsproces tussen beide entiteiten in is gezet.

