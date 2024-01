SonicWall neemt de SASE-specialist Banyan Security over. Hiermee wil het bedrijf zijn eigen portfolio van SASE-oplossingen en -toepassingen verder uitbreiden.

Met de overname van Banyan krijgt SonicWall een partij in handen dat zich richt op het leveren van endpoint access security.

De SASE-specialist biedt hiervoor onder meer een cloudgebaseerd platform, dat gebruikers, afhankelijk van waar zij vanaf hun (lokale) device toegang tot zoeken, de juiste veilige toegangstechnologie biedt.

Denk hierbij aan Secure Web Gateway (SWG)-technologie voor toegang tot websites, Zero Trust Network Access (ZTNA) voor toegang tot cloudgebaseerde (IaaS) bronnen, een Cloud Access Security Broker (CASB) voor toegang tot SaaS-applicaties en Virtual Private Network as a Service (VPNaaS) voor veilige netwerktoegang tot on-premises bronnen.

Focus op cloud

De incorporatie van Banyan Security in het SonicWall SASE-portfolio moet partners helpen om met deze SASE-oplossingen de best mogelijke security-architectuur voor het cloudgebruik van hun eindklanten op te stellen. Dit is zeker belangrijk nu het gebruik van de cloud steeds meer securitytechnologie als SSE en zero-trust vereist.

Daarnaast is de overname ook volledig in lijn met de strategie van SonicWall om alle securitydiensten en -oplossingen een gezamenlijke portal onder te brengen. Denk daarbij aan alle netwerksecurity-, endpointsecurity-, cloudgebaseerde e-mailsecurity- en threat intelligence-diensten.

Dit platform moet, onder meer met behulp van AI, volgens het bedrijf workflows helpen te versimpelen, een gemeenschappelijke threat visability te bieden en service providers en eindgebruikers zich te laten focussen op die zaken die echt belangrijk zijn.

Eerdere overname voor channelpartners

Banyan Security is niet het eerste bedrijf dat SonicWall recent heeft overgenomen. In november werd ook al Solutions Granted overgenomen. Dit bedrijf richt zich met zijn diensten vooral op het kanaal en biedt resellers en andere partners MDR-diensten, met name voor MSP’s en MSSP’s.