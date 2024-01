De Nederlandse politiek heeft de aanval geopend op het overheidsgebruik van Chinese apparatuur. Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft hierover Kamervragen gesteld. Dit naar aanleiding van de oproep van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag om het gebruik van veiligheidscamera’s en aanverwante apparatuur in de Veiligheidsregio Haaglanden te verbieden.

De Kamervragen van NSC-kamerlid Six Dijkstra aan demissionair minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gaan specifiek in op het gebruik van Chinese veiligheidscamera’s en aanverwante appratuur in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Volgens onderzoek van Follow The Money zou deze veiligheidsregio al jarenlang deze Chinese apparatuur gebruiken, hoewel het bekend is dat hier mogelijk security-srisico’s aan kleven. Het gaat hierbij om hardware van de Chinese techgigant Huawei.

Vragen NSC

Dijkstra van NSC vraagt de minister onder meer of zij Chinese veiligheidsapparatuur en randapparatuur als routers en switches onverantwoord acht vanuit het perspectief van nationale veiligheid voor inzet bij vitale instellingen.

Ook wil hij van de minister weten of ze zicht heeft op welke Chinese netwerkapparatuur de veiligheidsregio’s sinds eind 2019 gebruiken. Ook dient boven water te komen welke apparatuur op dit moment in gebruik is, stelt het NSC-Kamerlid.

Verder moet worden beantwoord of het aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid ook kijkt naar Europese alternatieven voor geschikte netwerkapparatuur.

Case Veiligheidsregio Haaglanden

Het onderzoek van Follow The Money heeft inmiddels ook in de stad Den Haag zelf voldoende aandacht. De Veiligheidsregio Haaglanden installeerde in 2020 camera’s en aanverwante netwerkapparatuur van Huawei, maar deze werd in 2023 plotseling vervangen.

De lokale VVD-fractie, die niet in het College van B&W zit, wil nu weten welke rol het college hierin heeft gespeeld. Ook moet het college het gesprek aangaan met overheidsinstanties over het gebruik van apparatuur uit landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland hebben.

Daarnaast wil de Haagse VVD-fractie opheldering over hoeveel Chinese apparatuur, zoals camera’s, switches en routers, in de Veiligheidsregio Haaglanden heeft gehangen, op welke locaties en hoe lang. Ook moet worden toegelicht waarom de apparatuur vorig jaar is vervangen, terwijl dat eigenlijk pas over een aantal jaren gepland stond.

Voortgang Hikvision-onderzoek

Ten slotte wil de VVD-fractie weten hoe het staat met de afgesproken inventarisatie uit 2022 naar het gebruik van 142 camera’s van het Chinese bedrijf Hikvision in de Haagse binnenstad.

De Haagse VVD-fractie wil weten of deze inventarisatie inmiddels is uitgevoerd en of de gemeente deze devices zo snel mogelijk wil vervangen en ervoor te zorgen dat geen Chinese veiligheidsapparatuur meer wordt gebruikt.

Lees ook: Bespioneert China ons via TikTok?