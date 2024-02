Vorig jaar is er meer dan 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) aan losgeld betaald na een cyberaanval. Daarmee is het record van 2021 uit de boeken.

Dat blijkt uit cijfers van Chainalysis. In 2021 bedroegen de ransomware-betalingen nog 983 miljoen dollar, maar het jaar daarop werd een aanzienlijke daling waargenomen. Het bedrag kwam in 2022 uit op 567 miljoen dollar. Chainalysis suggereert dat deze afname deels te wijten was aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor cybercriminelen zich verschoven van financieel gewin naar politiek gemotiveerde aanvallen. Daarnaast slaagde de FBI erin in 2022 de Hive-ransomware te infiltreren, wat wordt beschouwd als een belangrijke overwinning in de strijd tegen ransomware.

Succes van ransomware

Echter, in 2023 worden oude records verpulverd, waarbij ransomware weer volop in opkomst is. Het bedrag van 1,1 miljard dollar is zelfs een conservatieve schatting. Het zal waarschijnlijk nog worden bijgesteld vanwege nieuwe ransomware-ontdekkingen. Belangrijk om op te merken is dat de totale schade voor bedrijven door ransomware veel hoger ligt dan deze cijfers suggereren, aangezien Chainalysis de economische impact door productiviteitsverlies en reparatiekosten niet meeneemt.

Cybercriminelen hebben dit record gevestigd door met succes aanzienlijke sommen losgeld te verkrijgen, waarbij dominante ransomware-families zoals ALPHV/Blackcat, Clop, Play, LockBit, BlackBasta, Royal, Ransomhouse en Dark Angels opvallend aanwezig waren. Een opmerkelijke trend is dat de meeste ransomware-families steeds vaker grote bedrijven aanvallen. De kans dat een zeer groot bedrijf een aanzienlijk losgeldbedrag betaalt, is voor de cybercrimineel groot. Grote bedrijven willen vaak lange downtime en forse reputatieschade vermijden, waardoor betaling een logische keuze lijkt.

