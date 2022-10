Dell Technologies heeft een groot aantal zero trust-securitydiensten geïntroduceerd die bedrijven helpen bij het opsporen van securitygaten en het verbeteren van de cyber resilience. Hiervoor wordt ook een Zero Trust Center of Excellence opgezet.

Dell ziet zero trust als de beste securitystrategie van het moment. Cyberaanvallen vinden aan de lopende band plaats en ieder bedrijf kan hierdoor worden getroffen. Zero trust zorgt ervoor dat infrastructuur, applicaties en data altijd streng zijn beveiligd.

Dell introduceert hiervoor een aantal diensten die klanten moeten helpen bij het implementeren van zero trust. De Dell Cybersecurity Advisory Services geven klanten een kant-en-klare roadmap voor het inzetten van zero trust. Deze diensten helpen met het vinden van gaten in de beveiliging en het bepalen van de juiste technologie die klanten voor het oplossen van deze kwetsbaarheden moeten gebruiken. Ook leren de diensten klanten hoe zij constante waakzaamheid en governance moeten gebruiken voor meer cyber resilience op de lange termijn. Denk hierbij aan diverse tools en inzichten.

De nieuwe Vulnerability Management-dienst laat experts van Dell regelmatig de systeemomgevingen van klanten scannen op kwetsbaarheden. Hierdoor krijgen klanten een goed overzicht van alle blootstellingen. De dienst helpt bij het prioriteren van een patchbeleid.

Meer security voor pc’s en laptops

Daarnaast breidt Dell de securityfunctionaliteit van zijn pc’s verder uit. De pc’s en laptops van klanten worden steeds vaker in hybride werkomgevingen gebruikt. De nieuwe securityfunctionaliteit moet onder meer supply chain-aanvallen tegengegaan door bepaalde pc-poorten dicht te timmeren voordat de devices aan klanten worden geleverd. Dit moet veranderingen van de BIOS-instellingen tegengaan. Ook zijn de pc’s en laptops van de fabrikant nu beter verzegeld tijdens de levering aan klanten.

Klanten zijn nu ook in staat veranderingen in het BIOS te ontdekken door een nieuwe telemetrie-integratie tussen Microsoft Endpoint Manager, Microsoft Intune en Splunk-consoles. Binnen Microsoft Endpoint Manager kunnen klanten nu pc’s en laptops van Dell beveiligen, controleren en configureren, waaronder BIOS-configuraties en wachtwoordbeheer.

Andere meegeleverde securityfunctionaliteit omvat het versnellen van threat detection en incident response. Een nieuwe data loss prevention-tool helpt met het beveiligen van gevoelige data tegen ongeautoriseerde downloads op externe USB devices, meer visibility en policy control op basis van gedrag.

Object storage

Verder biedt Dell een nieuwe beschermings- en recoverytool voor object storage. Het bestaande Dell ECS Enterprise Object Storage-platform wordt uitgebreid met mogelijkheden voor het beveiligen van object data in een geïsoleerde online ‘kluis’. Deze kluis kan zich lokaal bevinden of in een omgeving op afstand. Via het AWS S3-protocol kunnen belangrijke applicaties en backupservers constant toegang krijgen tot geïsoleerde datakopieën. Ook beschikt deze oplossing over door AI ondersteunde threat detection- en immutability-functionaliteit.

Center of Excellence

Tot slot kondigt Dell een Zero Trust Center of Excellence aan. Dit onderzoekscentrum wordt gevestigd in het Dreamport-centrum van Maryland in de Verenigde Staten. Het onderzoekscentrum wordt opgezet in samenwerking met het Maryland Innovation and Security Institute (MISI) en United States Cyber Command (USCYBERCOM).

In het onderzoekscentrum gaat Dell werken aan het valideren van zero trust cases. Hiervoor gaat Dell de Defense Zero Trust Reference Architecture van het Amerikaanse ministerie van Defensie gebruiken om klanten te helpen met het testen van hun zero trust-configuraties voordat zij die in hun eigen omgevingen uitrollen.

Tip: Dell Technologies wil ontzorgen met APEX, maar lukt dat ook?