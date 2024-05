Securitybedrijf Wiz is hard op weg naar een beursgang. Voordat het zover is, wil het 1 miljard dollar aan jaaromzet realiseren. Die doelstelling wordt bereikt door overnames, hoewel die niet altijd slagen.

Wiz is de laatste tijd wel vaker in het nieuws en voornamelijk om dezelfde reden. Overnames stapelen elkaar op, met Raftt en Gem Security als meest recente inlijvingen. Het lijkt er wel op dat de deal voor Lacework op niets uitloopt. Dat is echter de enige onderbreking in een reeks aan uitbreidingen die Wiz de rijzende ster van de securitywereld maken.

“Inorganische groei”

Voor nieuwe overnames schieten investeringen te hulp. Deze Series E-ronde haalde 1 miljard dollar op bij onder meer Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners en Thrive. Dit waardeert Wiz op 12 miljard dollar, significant hoger dan 10,3 miljard dollar in februari 2023. De investeringen zullen volgens CEO Asaf Rappaport in nieuw talent en R&D-investeringen gestoken worden.

De securitymarkt bestaat momenteel uit meer dan 3600 vendoren. Het lijkt dus tijd voor een consolidatie. Dit is mede gevoed door het feit dat andere securitypartijen juist aanzienlijk minder geld ophalen dan een paar jaar geleden of voor schrikbarend lage bedragen over te nemen zijn. Lacework, dat uiteindelijk van een Wiz-overname afzag, was ruim vijftig keer goedkoper ingeschat dan eind 2021: 150 miljoen dollar versus de 8 miljard 2,5 jaar geleden.

Het biedt een uitgelezen kans voor Wiz om “inorganisch” te groeien, zoals TechCrunch het typeert. In zekere zin is die consolidatie ook nodig om het securityveld enigszins behapbaar te maken voor potentiële klanten. We bespraken deze ontwikkeling uitgebreid in een recente Techzine Talks-podcastaflevering:

Belang van cloudsecurity

Het succes van Wiz is echter geen toevalstreffer. Cloudsecurity is weliswaar een breed spectrum, maar het belang van een overzichtelijk en eenduidig platform om de gehele IT-infrastructuur te monitoren is daardoor juist van groot belang. De Wiz-suite bevat opties voor alles van workload protection en detection & response tot compliance-controle en Infrastructure-as-Code scanning. Dit haakt in op waar klanten naar op zoek zijn, vertelde Sarah Wang van Andreessen Horowitz aan TechCrunch. “Er is niets dat direct met Wiz concurreert op het gebied van cloudsecurity.”