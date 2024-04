Wiz neemt cloudsecuritybedrijf Gem Security over. Hoewel het bedrag niet bekend werd gemaakt, zou de acquisitie Wiz 350 miljoen dollar hebben gekost volgens ingewijden.

Gem Security verscheen in februari 2023 ten tonele. Het kondigde aan als eerste cloud TDIR (Threat Detection & Incident Response) te kunnen leveren, dat een belangrijk gat opvult in de beveiliging van cloudomgevingen. Deze tak van sport wordt ook wel als CDR (Cloud Detection & Response) aangeduid. De Gem-oprichters ontmoetten elkaar bij de Israëlische inlichtingendienst Eenheid 8200 en ontdekte in deze setting dat er nieuwe tools nodig waren voor cloud security-werkzaamheden.

De agentless oplossing van Gem richt zich op visibility in cloudomgevingen, zodat deze infrastructuur op dezelfde manier in de gaten kan worden gehouden als on-prem. Er valt genoeg te beschermen, zoals Gem zelf aangeeft: het bedrijf wijst naar de voorbeelden key management-systemen, serverless-functies en identity & access management.

Wiz breidt CNAPP uit met CDR

Gem Security is slechts de tweede partij die door Wiz wordt overgenomen. In december kocht laatstgenoemde het developerplatform Raftt. Wiz is deze keer van plan het eigen aanbod uit te breiden door de technologie van Gem te integreren. Specifiek richt dat zich op het bestaande Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) dat het al aanbiedt.

Hoewel ook dat platform agentless is en visibility belooft, moet de oplossing van Gem dit naar een hoger plan tillen. Wiz-CEO Assaf Rappaport stipt aan dat zijn bedrijf nu de vaardigheden van de leidende CDR-speler combineert met de CNAPP-oplossing dat het al in huis heeft. Het is onderdeel van de bredere consolidatie die Rappaport als “de toekomst van de security-industrie” omschrijft.

Hoe dan ook bieden overnames voor securitypartijen de mogelijkheid om gaten in het eigen aanbod op te vullen. Zo kocht SentinelOne begin januari PingSafe om de CNAPP-oplossing van dit bedrijf. We kaartten destijds al aan dat dit een vrij interpretabel concept kan zijn, want er verschilt veel tussen de beloofde features van bijvoorbeeld Palo Alto Networks, CrowdStrike, Wiz en Orca Security.

Top samengevoegd

Er is niet bekend hoeveel werknemers van Gem voor Wiz gaan werken. Wel zullen de drie oprichters van Gem deel worden van de Wiz-bedrijfstop.

Het is de volgende stap van Wiz als rijzende ster in de security-wereld. Calcalis Tech herinnert ons eraan dat Wiz inmiddels 40 procent van Fortune 100-bedrijven bedient en 350 miljoen dollar per jaar aan omzet genereert. Die jaaropbrengst moet met de overname van Gem omgezet worden in een verdere uitdieping van het Wiz-aanbod.

