Fortinet neemt expertise op vlak van cloudsecurity in huis door de overname van Lacework. Later dit jaar moet CNAPP van Lacework geïntegreerd worden in de producten van Fortinet.

Lacework kwam eerder dit jaar bijna in handen van Wiz. Het overnameproces liep echter stuk tijdens het due diligence-proces, al werd de vinger niet op de zere wonde gelegd en kan het dus hebben gelegen aan de financiële review of de overweging of de producten van beide bedrijven wel een goede fit zijn.

Dit maakte de weg vrij voor andere cybersecurity-aanbieders om een kans te wagen bij Lacework. Fortinet greep de kans, over de overname zijn geen financiële details vrijgegeven. Tijdens de overname door Wiz werd gesproken van een bedrag tussen de 140 miljoen en 190 miljoen euro.

CNAPP

Lacework kan de cybersecurity-tools van Fortinet uitbouwen met een cloud-native application protection platform (CNAPP). Het platform heeft volgens Fortinet unieke eigenschappen voor het beveiligen van hybride cloud-omgevingen. “Op de CNAPP-markt helpen de meeste leveranciers klanten hun risico’s te contextualiseren, of helpen ze klanten hun bedreigingen te herkennen. Eén leverancier onderscheidde zich van de rest door zijn vermogen om beide te doen op één enkel, uniform datagestuurd platform dat organisch was gebouwd: Lacework.”

Het platform houdt daarnaast de cloud-omgevingen in de gaten en weet wanneer een hacker probeert uit te buiten. Dit gebeurt op basis van AI en geeft de gebruiker een duidelijk overzicht in de handelingen die de hacker uitvoerde.

Fortinet wil het platform graag integreren in bestaande tools voor het beschermen van webapplicaties en tools voor het programmeren van apps voor inbraakpogingen.

Lees ook: Update: ‘Wiz-deal voor overname Lacework van de baan’