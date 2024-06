AMD onderzoekt datadiefstal na publicatie op hackersforum

Cybercriminelen hebben mogelijk data gestolen bij AMD en deze te koop gezet op het hackersforum BreachForums. AMD zegt het potentiële incident te onderzoeken.

Volgens een post op X zouden hackers van IntelBroker onlangs data hebben buitgemaakt bij een aanval op chipproducent AMD. Een BreachForums-gebruiker zou inmiddels de gegevens te koop hebben gezet en heeft hiervan screenshots geplaatst.

De gestolen gegevens zouden onder meer details bevatten van toekomstige AMD-producten, databases met de gegevens van (voormalige) medewerkers, lijsten met specificaties, bestanden over vastgoed, ROM’s, broncode, firmware en financiële gegevens.

Deze data zouden ook persoonlijke informatie bevatten, zoals ID’s van gebruikers, de volledige namen van gebruikers, functies, telefoonnummers, e-mailadressen en meer.

AMD bevestigt

In een verklaring geeft AMD zelf aan dat het op de hoogte is van de hackersclaims. Het chipbedrijf onderzoekt samen met de politie en een hostingleverancier of daadwerkelijk een inbreuk heeft plaatsgevonden.

BreachForums

De hackers van IntelBroker hebben vorig jaar al data buitgemaakt van leden van het Amerikaanse Congres en van General Electric. BreachForums is twee weken geleden offline gehaald, maar is weer actief. Onlangs werd op dit forum al gestolen data gepubliceerd van onder mee BlackBerry-onderdeel Cylance en de geruchtmakende 150 miljoen gestolen bestanden van Ticketmaster.

