KnowBe4 en Microsoft introduceren nieuwe anti-phishingfunctie voor Outlook

KnowBe4 en Microsoft hebben de handen ineengeslagen om de e-mailbeveiliging in Outlook te verbeteren met de introductie van de Microsoft Ribbon Phish Alert Button (PAB). Deze nieuwe functionaliteit stelt gebruikers in staat om verdachte e-mails met één klik te rapporteren, rechtstreeks vanuit hun Outlook-inbox.

De PAB is geïntegreerd in de Home-ribbon van Outlook en is beschikbaar voor diverse versies van Outlook, inclusief Outlook 365, New Outlook for Windows en Outlook on the Web. Ook de Mac-versie van Outlook krijgt de knop. Die maakt het eenvoudig voor medewerkers om phishing-pogingen te melden, wat belangrijk is omdat die volgens de bedrijven ‘de laatste verdedigingslinie’ zijn tegen cyberdreigingen.

Reactietijd verbeteren

De nieuwe PAB fungeert niet alleen als een geavanceerde e-mail threat management tool, maar stroomlijnt ook het rapportageproces, wat de compliance en reactietijd van securityteams moet verbeteren. De komst van de nieuwe knop betreft een samenwerking tussen KnowBe4, aanbieder van security awareness-campagnes en gesimuleerde phishing-scenario’s en techgigant Microsoft.

Voorbeeld van een phishing-melding via de alertknop in Outlook.

Volgens Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4, is de Phish Alert Button een belangrijke stap in het creëren van een sterke security culture binnen organisaties. “Phishing blijft één van de grootste dreigingen waarmee organisaties vandaag de dag te maken hebben. Waakzame medewerkers zijn dus van groot belang.”

IT-afdeling op de hoogte stellen

De knop is zo in te stellen dat medewerkers van een organisatie bijvoorbeeld meteen hun IT-afdeling op de hoogte kunnen stellen van een potentiële phishing-mail. Ze kunnen dan kiezen of het volgens hen phishing betreft -en dus een dreiging- of ‘gewone’ spam. Verder kunnen ze een extra reden of motivatie meesturen met de melding.

Meer uitleg is te zien in de video op deze pagina. Hier vertelt Brandon Smith van KnowBe4 vanaf 3m39s over de nieuwe functionaliteit. Hoe je de knop installeert in Outlook is te vinden in de handleiding.

Lees ook: ‘Zonder training trapt een derde van de Europeanen in phishing’