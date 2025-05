Outlook verwijdert handtekeningen na update, dit is de oplossing

Gebruikers klagen over het feit dat de nieuwste versie van Microsoft Outlook hun handtekeningen heeft verwijderd. Er is een oplossing, maar dit vergt een deïnstallatie.

Om met de deur in huis te vallen voor alle getroffen gebruikers: de oplossing is om de nieuwe Outlook-app te deïnstalleren, waarna men Outlook (classic) kan openen en daar de nieuwe versie moet aanklikken via de schakelknop.

Grootschalig probleem

Het afserveren van handtekeningen vindt plaats bij allerlei gebruikers. Zo zijn vroege overstappers naar het nieuwe Outlook niet gevrijwaard: ook zij hebben hun handtekening soms verloren. Het probleem ligt dus niet enkel bij gebruikers die pas net (gedwongen) zijn overgestapt naar het nieuwe Outlook.

Een gefrustreerde gebruiker op Reddit stelt dat werknemers op Windows de oude applicatie prefereren, maar gedwongen overgeplaatst zijn. Daarbij zijn de handtekeningen verdwenen van alle secundaire inboxen. Voor organisaties met partnerbedrijven, gedeelde inboxen en andere complexere Outlook-omgevingen kan de bug voor een lange nasleep zorgen, al blijft de app verder functioneel.

Vaker mis

De nieuwe Outlook-app heeft nu al een erbarmelijke reputatie, maar toch is het probleem niet nieuw. Ook enkele jaren geleden ondervonden gebruikers problemen met handtekeningen die niet wilden opslaan, zoals in de webapp. Dit kan gebeuren met Outlook (new), Outlook (classic), Outlook 2016, et cetera. Er lijkt dus een fundamenteel probleem te bestaan met het koppelen of opslaan van deze handtekeningen, dat Microsoft ook met een fonkelnieuwe Microsoft Store-versie niet heeft opgelost.

