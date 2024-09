Gratis naar de Benelux Cyber Summit 2024 in Amsterdam

Op 5 en 6 november komt de security community bijeen in Amsterdam. Dan vindt de vijfde editie van de Benelux Cyber Summit plaats. Techzine-lezers kunnen zich gratis registreren.

Het thema is dit jaar ‘De toekomst versterken: cyberweerbaarheid opbouwen in een getransformeerde wereld’. Actuele onderwerpen hierover komen uitvoerig aan bod, zoals het gebruiken van AI als verdedigingsmechanisme en je organisatie voorbereiden op cyberaanvallen. Een gedetailleerd overzicht van sprekers en sessies is hier te raadplegen. Het betreft panel-discussies, roundtables en presentaties. Daarnaast is er ruim de tijd om uitgebreid te netwerken.

IT-experts van onder meer Exact, Eurostar, Signify en Mastercard zijn aanwezig en aan te spreken. Leiders uit de retail, financiële dienstverlening, transport & logistiek en de farmaceutische industrie zijn van de partij. Je kunt onder andere de volgende sprekers horen spreken:

Jean-Yves Mathieu, CISO, Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

Daniela Almeida Lourenco, CISO, Tinka

Alan Lucas, CISO, Homefashion Group B.V./Leen Bakker/Kwantum

Dalia Khader, CISO, Swiss Life Global Solutions

Donia El Kateb, Cybersecurity Expert, European Investment Bank

Hoe schrijf je je in?

Via deze website kunnen geïnteresseerden zich registreren. Normaal gesproken kost het event 999 euro, 749 euro voor vroege aanmeldingen. Techzine-lezers mogen echter gratis naar binnen met de code TECHZINE-NL. De toegangspas is voor beide dagen. Deelname levert tot 12 CPE Credit en een Certificate of Attendance op. Daarnaast kan je ’s middags van een lunch en ’s avonds van een een receptie genieten.

Let wel: dit aanbod is enkel voor eindgebruikers. Het geldt dus niet voor medewerkers van cybersecurity-organisaties of consultancy-bedrijven. Toch is er met de code MP-30 alsnog te profiteren van 30 procent korting tijdens het inschrijven.