Op 26 en 27 september 2023 vindt een nieuwe editie van de AI and Big Data Expo Europe plaats. Dit jaar verkent het event het Nederlandse terrein en zullen sprekers van onder andere de Volksbank, ABN AMRO Bank, Ikea en Netflix aanwezig zijn. Techzine-lezers kunnen bovendien tickets bemachtigen met korting.

Tijdens het event leer je over de nieuwste ontwikkelingen die tot stand kwamen met AI-technologie. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn het gebruik van AI in de onderneming, machine learning, AI en ethiek, deep learning, data-ecosystemen en Neuro-Linguistic Programming (NLP). Hierover leer je tijdens een combinatie van presentaties en panel-discussies. De volgende sprekers werden nog maar recent bevestigd:

Irakli Beridze, Head of the Centre for Artificial Intelligence and Robotics, UNICRI, United Nations​

Sanchit Juneja, Director, Booking.com

Marloes Pomp, Coordinator International Network ELSA labs, Netherlands AI Coalition

Joris Krijger, AI & Ethics Specialist, de Volksbank

Haider Alleg, General Partner, Allegory Capital

Oliviana Bailey, Women in AI Ambassador in the Netherlands, Women in AI

Tussen de presentaties door is er voldoende ruimte om te netwerken met de meer dan 6.000 aanwezge AI-enthousiastelingen. Of leer verder bij in de expositie-hal over de nieuwste AI-producten en -oplossingen.

Hoe schrijf ik me in?

Registreren kan via de website van AI & Big Data Expo Europe. Een ticket voor het twee dagen durende event is te verkrijgen vanaf 849 euro. Wie de conferentie graag combineert met toegang tot de gelijktijdige events ‘Digital Transformation Week’, ‘IoT Tech Expo’, ‘Blockchain Expo’ en ‘Cybersecurity en Cloud’, kan een uitgebreide pas kopen voor 1.199 euro.

Dankzij Techzine ontvang je op deze prijzen twintig procent korting. Gebruik hiervoor de kortingscode ‘MPEU20’ tijdens de aankoop van tickets via deze link.