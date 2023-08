Op 14 en 15 november zijn meer dan 100 cybersecurity-leiders aanwezig bij de Benelux Cyber Summit in Amsterdam. Het is alweer de vierde editie van dit evenement. Techzine-lezers kunnen zich gratis registreren.

Actuele onderwerpen komen uitvoerig aan bod, zoals de toekomst van AI bij cybersecurity, het beschermen tegen supply chain-gevaren en het digitaliseren van bedrijfssystemen. Een gedetailleerd overzicht van sprekers en sessies is hier te raadplegen. Het betreft panel-discussies, roundtables, presentaties, groepdiscussies en case-studies. Daarnaast is er in totaal 6 uur tijd om uitgebreid te netwerken.

IT-experts van onder meer Aldi, Allianz, PayPal, de Europese Commissie en Philips zijn aanwezig en aan te spreken. Leiders uit retail, financiële diensten, automotive en de voedselindustrie zijn van de partij. Je kunt onder andere de volgende sprekers horen spreken:

Dimitri van Zantvliet Rozemeijer, CISO, Nederlandse Spoorwegen

Henk-Jan van der Molen, CISO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Elian Habra, ISO / CISO, Bankinter

Godfried Boshuizen, CISO, Mourik

Haissam Hariz, Deputy CISO, NIBC Bank

Hoe schrijf ik me in?

Via deze website kunnen geïnteresseerden zich registreren. Normaal gesproken kost het event 999 euro, 749 euro voor vroege aanmeldingen. Techzine-lezers mogen echter gratis naar binnen met de code TECHZINE-NL. De toegangspas is voor beide dagen, bevat pdf-kopieën voor alle presentaties achteraf en is inclusief lunches, drinken in de avond en meer.

Let wel: dit aanbod is enkel voor eindgebruikers: het geldt dus niet voor medewerkers van cybersecurity-organisaties of consultancy-bedrijven. Toch is er met de code SECURE30 alsnog te profiteren van 30 procent korting tijdens het inschrijven.