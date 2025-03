Java-rapport toont toename AI-gebruik ontwikkelaars

Een nieuw productiviteitsrapport over Java laat een snelle groei zien in het gebruik van AI-tools door ontwikkelaars. Momenteel maakt meer dan 75 procent gebruik van deze tools, hoewel 12 procent van de respondenten aangaf dat hun bedrijf het gebruik ervan verbiedt.

Het rapport is afkomstig van JRebel by Perforce, waarbij JRebel een productiviteitstool is voor Java-ontwikkelaars. DevClass schrijft erover.

In 2025 namen 731 ontwikkelaars, teamleiders en leidinggevenden die met Java werken deel aan de enquête. Dit betekent een stijging ten opzichte van de 440 respondenten in het rapport van 2024. Hoe de respondenten zijn geselecteerd vermeldt men niet. Waarschijnlijk is er enige bias richting klanten van Perforce en gebruikers van JRebel-tools.

Het rapport van 2024 stelde dat slechts een klein deel van de respondenten (8 procent) AI-tools gebruikte om code te schrijven. Dit terwijl het nieuwe rapport meldt dat slechts 12 procent van de respondenten zei geen AI-tools te gebruiken. Nog eens 12 procent zei dat hun bedrijf het gebruik van AI-tools niet toestaat. Dit is een wat verwarrende formulering, maar impliceert dat meer dan 75 procent van de teams nu AI gebruikt.

Helaas bevat het rapport meerdere inconsistenties, wat suggereert dat Perforce mogelijk haast heeft gemaakt met de publicatie. Desondanks twijfelt niemand aan de snelle adoptie van AI-tools.

GitHub Copilot is de populairste keuze onder respondenten, gevolgd door ChatGPT. De belangrijkste toepassingen van AI zijn code-aanvulling (60 procent), refactoring (39 procent) en foutdetectie (30 procent).

De enquête vroeg respondenten naar hun primaire JDK-distributie, maar de percentages tellen op tot meer dan 100 procent. Dit suggereert dat de vraag mogelijk is geïnterpreteerd als een vraag over welke JDK-distributies in gebruik zijn – nog een aanwijzing voor een slordige enquête.

Slechts 42 procent gebruikt Oracle Java

Toch leren we dat slechts 42 procent Oracle Java gebruikt. Amazon Corretto, met 23 procent, komt bijna op hetzelfde niveau als Adoptium, de JDK-distributie van de Eclipse Foundation. Ondanks de soms moeizame relatie tussen AWS en open source, is de cloudgigant een belangrijke speler binnen de open-sourcegemeenschap. Bedrijven die hun toepassingen op AWS implementeren, kiezen mogelijk voor Corretto vanwege de ondersteuning en het feit dat Amazon Corretto intern gebruikt voor hun eigen productiediensten.

AWS is inderdaad de favoriete cloudprovider onder respondenten, met 51 procent gebruik. Microsoft Azure volgt met 27 procent en Google Cloud met 19 procent. Opvallend is dat 20 procent aangaf helemaal geen cloudprovider te gebruiken.

Langere opstarttijd microservices

Een van de problemen is de langere opstarttijd van microservices. 44 procent van de respondenten merkte een toename op in opstarttijd, vermoedelijk in vergelijking met voorgaande jaren. Voor 10 procent steeg deze tijd met 25 procent of meer. Langere opstarttijden beïnvloeden de prestaties van applicaties na een herstart en kunnen een probleem vormen bij applicaties die schalen door extra instanties te starten.

Na vragen over de inconsistenties in de data liet Perforce weten dat hun team het rapport had bijgewerkt om de fouten te corrigeren en bedankte DevClass voor het signaleren van de problemen.