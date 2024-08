Belangrijk moment voor SentinelOne: eerste winstgevende kwartaal

Gisteren kwam SentinelOne zoals ieder kwartaal met de kwartaalcijfers. Over het algemeen vinden we dat niet zo enorm interessant, behalve als er iets opvallends te melden is. En dat is dit keer het geval bij SentinelOne. Het heeft namelijk voor het eerst een kwartaal afgesloten met winst, met een positief resultaat van 0,01 procent als het gaat om de zogeheten Earnings per Share (EPS).

Stijgende omzetten zijn met name voor securityleveranciers de laatste jaren min of meer gemeengoed. De security-uitdagingen worden groter voor organisaties, dus er moet worden geïnvesteerd. Zelfs met dat in het achterhoofd is de omzetstijging in Q2 van SentinelOne’s huidige fiscale jaar van 33 procent uitstekend te noemen. In absolute getallen springt de omzet van 149 miljoen dollar in Q2 van vorig jaar naar 199 miljoen dollar dit jaar. De sprong in Annual Recurring Revenue (ARR) is in absolute zin nog iets groter (van 612 miljoen naar 806 miljoen dollar). Relatief is dit een stijging van 32 procent.

Grotere klanten lijken op basis van de cijfers een belangrijk aandeel te hebben in de stijging van ARR (en kwartaalomzet). SentinelOne tekende 24 procent meer klanten op met een ARR van 100.000 dollar of hoger. Dat zijn er in absolute aantallen nu 1233. Dat zijn dus klanten die jaarlijks meer dan 100.000 dollar aan licenties/abonnementen afnemen. Volgens SentinelOne groeide het aantal klanten die meer dan 1 miljoen dollar per jaar besteden bij het bedrijf nog harder. Daar geeft het echter geen absolute aantallen bij, dus we vermoeden dat die nog relatief laag liggen. Dan is zelfs een relatieve groei van honderden procenten niet heel vreemd natuurlijk. Aan de andere kant dragen dat soort klanten in absolute zin natuurlijk wel veel bij aan de resultaten. Ook dit is dus een erg positief signaal.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het volgende kwartaal en de uiteindelijke jaarcijfers van SentinelOne zijn eveneens positief. Het bedrijf verwacht er volgend kwartaal weer zo’n 10 miljoen dollar bovenop te doen en uit te komen op 209,5 miljoen dollar. Voor het hele jaar is de verwachting dat het de bovengrens van de verwachtingen aantikt en een omzet gaat realiseren van 815 miljoen dollar. Dat is een groei van 31 procent ten opzichte van het vorige fiscale jaar. Als een dergelijke groei doorzet, duurt het niet lang meer voordat ook SentinelOne toegang krijgt tot de ‘club van 1 miljard’.

Al met al noteert SentinelOne afgelopen kwartaal het twaalfde kwartaal op rij een relatieve omzetgroei in de dubbele cijfers. Het zou ons niet verbazen als die groei de komende kwartalen nog wat verder aantrekt. Het Singularity Platform van SentinelOne wordt steeds krachtiger en het bedrijf geeft aan dat het toenemende vraag en interesse ziet vanuit de markt. Daarbij moet ook het ‘CrowdStrike-effect’ niet onderschat worden. Dat is, naast Microsoft, toch de voornaamste concurrent van SentinelOne. Het zal niemand ontgaan zijn dat CrowdStrike recent wat problemen heeft gehad (lees alles daarover via deze link). Dat moet gevolgen gaan hebben voor zowel CrowdStrike als SentinelOne.