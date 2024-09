CAST AI inroduceert KSPM voor detectie Kubernetes-securitydreigingen

De nieuwe oplossing Kubernetes Security Posture Management (KSPM) scant Kubernetes-clusters op misconfiguraties, image-kwetsbaarheden en compliance-problemen.

Met de toevoeging breidt CAST AI zijn platform voor het automatiseren van Kubernetes-taken verder uit. Bedrijven gebruiken het platform om workloads aan te passen, cloud- en Kubernetes-kosten te optimaliseren en het beveiligingsniveau te verhogen. Automation is hierin cruciaal, volgens CAST AI, omdat er een kloof bestaat tussen traditionele cloud security-werkwijzes en de toenemende vraag naar Kubernetes-omgevingen.

KSPM wil zich onderscheiden van bestaande tools, die vaak de focus leggen op het prioriteren van waarschuwingen, waarna security engineers dreigingen handmatig beoordelen en aanpakken. CAST AI kiest voor een andere aanpak door het herstel van dreigingen te automatiseren.

Kubernetes Security Posture Management is een lichtgewicht, out-of-the-box applicatie die integreert met bestaande permissiemodellen. Hierdoor kunnen CAST AI-gebruikers de oplossing inzetten zonder aanvullende security reviews.

Uitbreiding automationplatform

“In onze aankondiging van de Serie B-financiering afgelopen november hebben we toegezegd de mogelijkheden van ons platform uit te breiden en nog meer aspecten van Kubernetes-beheer te automatiseren. De lancering van onze nieuwe Kubernetes Security Posture Management oplossing is een duidelijk voorbeeld van het waarmaken van die belofte”, aldus CAST AI co-founder en Chief Product Officer Laurent Gil. “Wat dit product onderscheidt, is de evolutie van passieve monitoring naar actieve verdediging, met de mogelijkheid om bedreigingen automatisch in realtime te herstellen.”

