Okta breidt identiteitsbeveiliging uit naar niet-menselijke gebruikers

Okta heeft nieuwe mogelijkheden aangekondigd om AI-agents en andere niet-menselijke identiteiten te beveiligen. Het identiteitsplatform breidt zijn security fabric uit, waardoor organisaties deze digitale entiteiten met dezelfde zorgvuldigheid kunnen beschermen als menselijke gebruikers.

De nieuwe mogelijkheden komen naar Identity Security Posture Management en Okta Privileged Access. Deze bieden bedrijven een end-to-end oplossing voor het beschermen van AI-agents en andere niet-menselijke identiteiten. Organisaties krijgen hiermee betere discovery-opties voor deze identiteiten. Dit terwijl AI-gedreven automatisering en machine-to-machine interacties onder Zero Trust-beleid blijven vallen.

Daarnaast lanceert Okta ‘Separation of Duties’ in Okta Identity Governance in preview. Deze functie zorgt ervoor dat gebruikers geen conflicterende toegangsrechten krijgen die securityrisico’s of compliance-problemen kunnen veroorzaken. Door het afdwingen van beleid op basis van vooraf gedefinieerde bedrijfsregels helpt deze functie organisaties fraude te voorkomen, regelgeving na te leven en insider-dreigingen te verminderen.

Ook introduceert Okta nieuwe Secure Device-functies onder Okta Device Access en Adaptive MFA. Deze functies verminderen MFA fatigue en het risico van inloggegevensdiefstal door een naadloze integratie van apparaatcontext en hardwarebeveiliging voor Zero Trust toegangscontrole.

Identiteitsbeveiliging voor elke applicatie en omgeving

Om identiteiten in verschillende omgevingen te beschermen, heeft Okta Secure Identity Integrations geïntroduceerd. Deze zijn vanaf nu algemeen beschikbaar en bieden integraties voor kritieke bedrijfsapplicaties. Ze gaan verder dan SSO en levenscyclusbeheer door gebruikersrechten te beheren, verborgen risico’s bloot te leggen en dreigingen snel in te perken.

Tenslotte heeft Okta de On-prem Connector uitgebracht, nu in Early Access. Deze connector stelt klanten in staat om on-premises applicaties te integreren met Okta Identity Governance, waardoor fijnmazige applicatierechten binnen Okta kunnen worden ontdekt, bekeken en beheerd.

Met deze uitbreidingen speelt Okta in op de groeiende behoefte aan een uniforme aanpak voor identiteitsbeveiliging, waarbij zowel menselijke als niet-menselijke identiteiten onder hetzelfde security framework vallen.

