WSO2 probeert orde te brengen in de chaos van AI API-beheer

WSO2 stelt de nieuwe releases voor van API Manager en API Platform for Kubernetes (APK). De focus ligt op het beheer van AI API’s en de implementaties toekomstbestendig te maken.

Hoewel er veel aandacht gaat naar AI, komen er ook verbeterpunten op vlakken die al voor lange tijd belangrijk zijn voor ontwikkelaars. Zo zijn de productiviteitsverbetering, de beveiliging en de toegangscontrole ook zaken die de nieuwe releases moeten verbeteren. Het bedrijf vindt het belangrijk ook dergelijke zaken niet uit het oog te verliezen. “Omdat organisaties op zoek zijn naar een concurrentievoordeel door middel van innovatieve digitale ervaringen, moeten ze in gelijke mate investeren in state-of-the-art technologieën en in het bevorderen van de productiviteit van hun software-ontwikkelingsteams”, zegt Christopher Davey, WSO2-VP API management.

AI API-beheer

Door het toenemend gebruik van AI in bedrijfstoepassingen en -apps, zijn de toevoegingen voor het beheer van AI API’s zeker niet overbodig. WSO2 ziet dat bedrijven ook een steeds grotere uitdaging hebben in het beheer. Bedrijven voegen namelijk steeds meer API’s van derden toe om LLM’s in hun aanbod te kunnen inzetten. Er is een nieuwe Egress API Management-functie beschikbaar om het beheer weer behapbaar te maken. Ondersteunining is voorzien voor de populaire aanbieders, waaronder OpenAI, Mistral AI en Microsoft Azure OpenAI.

Er zijn ook verbeteringen voor de security en de toegangscontrole in de WSO2 API Manager. Enerzijds zijn er nieuwe beveiligingsmogelijkheden om de configuraties in verschillende omgevingen meer in dezelfde lijn te krijgen. Zo komt er ondersteuning voor het configureren van aparte wederzijdse TLS (mTLS) authenticatie-instellingen voor productie- en sandbox-omgevingen. Dit zorgt ervoor dat API-gebruikers verbinding kunnen maken met het juiste beveiligingsniveau voor een bepaalde omgeving, wat flexibiliteit biedt en voldoet aan verschillende compliance-eisen.

Anderzijds zet het bedrijf in op veilige authenticatie zonder gebruik van een wachtwoord. Daarvoor komt er ondersteuning voor personal access token (PAT).

Kubernetes-ondersteuning

Voor APK komen er drie nieuwe ontwikkelingen. De eerste is de toevoeging van WSO2 API Microgateway. Het gaat om een gedecentraliseerde gateway voor microservices die cloud-native draait. Ontwikkelaars van microservices architecturen krijgen verbeterde mogelijkheden voor het bouwen met gRPC. Tot slot komen er nieuwe Traffic Filters voor HTTP Routes. Deze zijn afgestemd op Kubernetes Gateway API-standaarden.

Het nieuwe aanbod is onmiddellijk beschikbaar.

