Wiz wil voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen verkopen

Securityspecialist Wiz overweegt een pakket bestaande aandelen te verkopen. Dit moet ongeveer 20 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) opleveren, is de gedachte. Mogelijk om zelf uiteindelijk naar de beurs te gaan.

Bestaande aandeelhouders zouden daaarbij voor een bedrag van tussen de 500 en 700 miljoen dollar kunnen intekenen, schrijft Bloomberg. Naast de aandelenverkoop wil Wiz mogelijk ook rechtstreeks geld ophalen bij investeerders. Bij de aandelenverkoop zou Wiz begeleiding krijgen van de private investeringsmaatschappijen G Squared, Thrive Capital en Lightspeed Venture Partners

Volgens bronnen kunnen de voorwaarden voor de aandelenverkoop nog veranderen, of de deal kan alsnog helemaal niet doorgaan. Zowel Wiz als alle andere mogelijk betrokken partijen geven geen commentaar op de geruchten.

Streep door Alphabet-overname

De stap van Wiz is niet geheel opmerkelijk, aangezien de securityspecialist zich al eerder positief over een mogelijke beursgang had uitgesproken. Deze uitspraken kwamen uit het bedrijf nadat de cybersecurityspecialist onderhandelingen over een mogelijke overname voor 123 miljard dollar door Alphabet, het moederbedrijf van Google, beeïndigde.

Wiz CEO Assaf Rappaport zou meer kansen voor een eigen beursgang hebben gezien, zodra het bedrijf 1 miljard dollar omzet per jaar realiseert. Daarnaast zou het securitybedrijf hebben opgezien tegen het langdurige wet- en regelgevingsproces die met zo’n overname en de periode daarna gepaard gaat.

Zelf heeft Wiz de laatste tijd wel bedrijven overgenomen. In december 2023 nam de securityspeciaist Raftt over en in de maand april van dit jaar volgde Gem Security.

