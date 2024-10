Zelfs securityexperts hebben slechte wachtwoordhygiëne

Maar liefst vier op de vijf IT- en securitymanagers uit Nederland en België hergebruikt systeemwachtwoorden.

Dit blijkt uit onderzoeksdata van Arctic Wolf. De Benelux scoort daarmee zelfs hoger dan het wereldwijde gemiddelde, dat op 68 procent ligt. Door wachtwoorden te hergebruiken volgen de managers niet de best practices binnen de industrie. Deze schrijven voor dat je naast complexe wachtwoordcombinaties ook unieke wachtwoorden moet gebruiken voor een goede wachtwoordhygiëne. Hoewel het lastig kan zijn om al deze unieke combinaties te onthouden, kan een password manager hierbij uitkomst bieden.

Arctic Wolf constateert sowieso dat managers nalatig zijn in hun securityhandelingen. Zo erkent iets meer dan de helft van de leiders in de Benelux dat ze securitymaatregelen op hun systemen uitschakelen. Ook hier scoort de Benelux hoger dan het wereldwijde gemiddelde, waar dit percentage op 36 procent ligt.

Rol van personeel

Zeker met de toenemende adoptie van AI-tools door cybercriminelen, ziet Arctic Wolf een belangrijkere rol voor medewerkers binnen organisaties. IT- en securitymanagers geven echter, volgens de onderzoeksdata, niet altijd het goede voorbeeld. De gevolgen van menselijk falen op het gebied van security kunnen ernstig zijn: ruim een kwart van de managers heeft meegemaakt dat een medewerker werd ontslagen na in een online scam te zijn getrapt.

Opvallend is verder dat vier op de vijf IT-leiders ervan overtuigd is dat medewerkers binnen hun organisatie niet in phishing zullen trappen. Tegelijkertijd geeft 63 procent van de managers toe zelf wel eens op een phishinglink te hebben geklikt.

Tip: ‘Een goede wachtwoordhygiëne omvat passkeys, maar zie ze niet als een alles-in-één-oplossing’