Cegeka biedt toegangscontrole-oplossing van Belgische Elimity

Cegeka breidt zijn dienstverlening rondom Identity & Access Management (IAM) uit door een samenwerking met het Belgische Elimity aan te gaan. Omwille van verplichtingen met NIS2 en ISO 27001 zouden steeds meer bedrijven nood hebben aan deze oplossingen.

“Identity & Access Management is een onmiskenbare stap voor bedrijven op hun weg naar cyberweerbaarheid”, stelt Fabrice Wynants, VP Cyber Security & Networking bij Cegeka. De IT-dienstverlener zet er daarom harder op in door een uitbreiding van de IAM-capaciteiten. Het beschikte reeds over een team van 60 specialisten, verdeeld over Europa en de Verenigde Staten.

‘Binnen enkele dagen de controle’

De oplossing van Elimity zou de negatieve aspecten van oplossingen voor toegangsbeheer wegnemen. Ze zijn doorgaans namelijk complex en tijdrovend. “Met onze oplossing kunnen organisaties binnen enkele dagen de controle krijgen over gebruikersbeheer en hun compliance versterken”, zegt Elimity-CEO Maarten Decat over zijn oplossing.

De oplossing heeft werkt met een minimumaantal gebruikers van vijftig voltijdse medewerkers. Verder opschalen boven dit aantal vormt geen probleem.

Ondersteuning bij digitale transformatie

Cegeka probeert door de nieuwe samenwerking bedrijven meer te ondersteunen bij hun digitale transformatie. Bovendien is cybersecurity een aspect waar geen enkele organisatie nog omheen kan. “In een tijd waarin toegang tot cruciale data en applicaties steeds belangrijker wordt, is het essentieel om precies te weten wie toegang heeft tot welke informatie binnen een organisatie”, zegt Wynants.

Via Cegeka breidt het Mechelse Elimity zijn aanwezigheid verder uit in de Benelux en de Nordics.

Lees ook: Zero trust in complexe omgevingen: hoe borg je veilige toegang tot apps?