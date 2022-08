Cegeka maakt de overname van Avento bekend. Het Belgische Avento ontwikkelt CRM-oplossingen op basis van Microsoft Dynamics 365. Avento gaat het Microsoft Dynamics 365-aanbod van Cegeka versterken.

Cegeka is een IT-dienstverlener in de breedste zin van het woord. De organisatie heeft Belgische roots, maar breidt in de afgelopen jaren op de Europese markt uit.

In 2019 nam Cegeka de consultancytak van KPN over. Het Nederlandse SecurIT volgde in 2021. Eerder dit jaar kocht de organisatie een meerderheidsbelang in databedrijf Solver Sweden. De nieuwste aanwinst is Avento, een customer relationship management (CRM)-dienstverlener uit België.

Avento en Cegeka

Avento ontwikkelt een CRM-systeem op basis van Microsoft Dynamics 365 en Resco Mobile CRM. Field managers gebruiken het systeem om snel en efficiënt met een backoffice te werken. Ook Cegeka heeft een CRM-aanbod. De organisatie levert Microsoft Dynamics 365-diensten.

Cegeka neemt Avento over om het aanbod te versterken. De financiële details zijn onbekend. Als privaat bedrijf is Cegeka niet verplicht om de details van overnames te delen.

Avento CEO Tom Moortgat beschouwt de overname als een groeikans. “We kunnen onze expertise verder laten ontwikkelen binnen het kader van een grote Europese organisatie die dezelfde normen en waarden uitdraagt als Avento”, reageerde de CEO.

De breedste zin van het woord

Avento wordt geïntegreerd in Cegeka Business Solutions, een afdeling voor de dienstverlening van Microsoft Dynamics 365-oplossingen. De afdeling is slechts een onderdeel van de volledige organisatie. Cegeka is onder andere actief in cybersecurity, iPaaS, development, ERP, analytics en robotic process automation.

In 2020 nam Cegeka een meerderheidsbelang in Citymesh. Twee jaar later won Citymesh meerdere frequentiebanden tijdens de Belgische frequentieveiling voor 5G. Daarmee is Cegeka een van de weinige organisaties die 5G-diensten in België verleent.

