Belgische ICT-dienstverlener Cegeka koopt Nederlands SecurIT

Cegeka heeft onlangs de Nederlandse securityspecialist SecurIT overgenomen. Hiermee wil de Belgische ICT-dienstverlener zijn activiteiten op het gebied van identity and access management (IAM) uitbreiden.

Volgens Cegeka is de overname van SecurIT, waarover geen financiële details bekend zijn gemaakt, een belangrijke stap in het verstevigen van de cybersecurity-activiteiten in België en Nederland. De ICT-dienstverlener wil zijn klanten helpen het gat tussen digitale groei en de achterblijvende weerbaarheid tegen cyberaanvallen te dichten. Hierbij ligt de focus op het minimaliseren van de impact van securityincidenten en het bieden van snelle herstelmogelijkheden.

Meer securitydiensten

Met de overname van SecurIT komen meer mogelijkheden. Cegeka is in staat zijn klanten een ruimer spectrum aan securitydiensten te bieden, zo geeft managing director Cegeka Netherlands, DACH en Nordics Karim Henkens aan in een commentaar.

Mogelijkheden voor SecurIT

Het nu overgenomen SecurIT heeft zestig medewerkers verspreid over vestigingen in Amsterdam en in de Verenigde Staten die allemaal naar Cegeka overstappen. Voor dit bedrijf biedt de overname ook meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld grotere groeikansen voor de IAM-diensten van de securityspecialist. Ook voor de medewerkers van de ICT-dienstverlener komen er nieuwe mogelijkheden en krijgen zij de kans zich te ontwikkelen in een grotere Europese organisatie.

SecurIT wordt ondergebracht bij de Nederlandse divisie Security van Cegeka. Het personeelsbestand van de Belgische ICT-dienstverlener in Nederland neemt hierdoor toe tot 1.450 medewerkers.