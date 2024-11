CrowdStrike-storing kost Air France-KLM 15 miljoen meer dan gedacht

De totale impact van de CrowdStrike-storing op Air France-KLM bedraagt 25 miljoen euro. Eerder ging men ervanuit dat de storing zou resulteren in een kostenpost van 10 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappij maakte dit bekend tijdens de presentatie van de financiële cijfers. “De extra eenheidskosten van 1,4 punten werden veroorzaakt door moeilijke zomeroperaties, voornamelijk bij KLM en Transavia, wat resulteerde in hogere verstoringskosten (€ 65 miljoen), de impact van Crowdstrike € 25 miljoen en lagere capaciteit bij Transavia (-3%)”, aldus het Air France-KLM in de verklaring.

Door de storing medio juli waren de systemen tijdelijk niet operationeel, waardoor Air France-KLM zich genoodzaakt zag vluchten te annuleren. Dit leidde tot het omboeken van passagiers en het aanbieden van andere regelingen, zoals hotelovernachtingen. Ook liep het bedrijf omzet mis door de omstandigheden. Het duurde dagen voordat alle problemen volledig waren opgelost, wat de kosten verder deed oplopen tot in de miljoenen.

Enkele dagen na de storing schatte Air France-KLM de kosten nog op 10 miljoen euro. Vooral Transavia en KLM, die onder de groep vallen, hadden te maken met de gevolgen. De eerdere schatting kwam van Chief Financial Officer Steven Zaat. Nu alle schade is verwerkt, kan men nauwkeuriger communiceren over de daadwerkelijke kosten.

