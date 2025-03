Overheid: cloudtransitie werkplekken ambtenaren verzamelt alleen metadata

De Nederlandse overheid bereidt zich voor op een gedeeltelijke migratie van 58.000 digitale werkplekken naar de public cloud. Staatssecretaris Szabo voor Digitalisering benadrukt dat alleen metadata en logging data in de cloud worden opgeslagen, terwijl alle documenten en e-mails in overheidsdatacenters blijven.

De migratie is noodzakelijk omdat verschillende componenten van de huidige werkplek, waaronder Windows 10 en Ivanti, binnenkort respectievelijk end of support en end of life raken. Het project kost aanvullend naar schatting 8,7 miljoen euro aan migratie- en uitrolkosten.

Voor het beheer van de nieuwe werkplekken wordt gebruikgemaakt van clouddiensten van Amerikaanse leveranciers Microsoft en Netskope. Deze slaan inhoudelijke data niet op. Echter, om omgevingen veilig te houden, is het nodig om data in transit te ondersteunen. Hiervoor dienen de applicaties tijdelijk metadata en logging data op te slaan. Denk aan de gebruikers-ID’s, applicatienamen en gebruiksstatistieken. Deze gegevens worden maximaal 6 maanden in de Microsoft cloud bewaard en zijn versleuteld tijdens transport. Bij Netskope betreft het een te configureren periode.

Digitale autonomie

De overheid erkent dat cloudmigraties naar Amerikaanse techbedrijven niet vanzelfsprekend zijn. In het nieuwe cloudbeleid, dat medio 2025 verschijnt, wordt het gebruik van public cloud verder aangescherpt. De overheid benadrukt dat er diverse risicoanalyses zijn uitgevoerd op het gebied van beveiliging en privacy. Ook zijn er exitstrategieën opgesteld voor alle beheerfuncties die naar de cloud gaan.