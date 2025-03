Ransomware-terugbetaling levert universiteit 3,5 ton extra op

De Universiteit Maastricht ontvangt het losgeld terug dat vijf jaar geleden aan cybercriminelen werd betaald na een hack, plus een extra bedrag van 350.000 euro. De waarde van de cryptomunten in kwestie is namelijk in de tussentijd flink gestegen, waardoor de universiteit meer terugkrijgt dan het oorspronkelijk had betaald.

In februari 2020 slaagde de politie erin om een cryptowallet met een waarde van ongeveer 200.000 euro te bevriezen. Toen het na meer dan twee jaar lukte om het geld naar Nederland te halen, was de waarde gestegen naar 562.000 euro door de waardestijging van de cryptomunten.

Lange wachttijd voor uitbetaling

Na het bevriezen van de wallet moest de universiteit nog eens bijna twee jaar wachten voordat het geld daadwerkelijk kon worden ontvangen. Het Openbaar Ministerie wilde eerst zeker weten dat er geen geld van andere slachtoffers van dezelfde criminelen tussen zat, meldt universiteitskrant Observant.

De teruggevorderde fondsen zullen worden gebruikt voor een nieuw fonds dat is opgericht om studenten en wetenschappers in nood te ondersteunen. Hoewel er door de waardestijging van de cryptomunten ruim 350.000 euro meer is binnengekomen dan oorspronkelijk betaald, spreekt de universiteit liever niet van winst. De totale schade van de hack was namelijk aanzienlijk hoger dan alleen het betaalde losgeld. Destijds stond de universiteit voor een “duivels dilemma”, zoals toenmalig lid van het CvB aan de UM Nick Bos het ransomware-voorval verwoordde.

Cryptomunten als betaalmiddel

De waardestijging van cryptomunten kan zowel slachtoffers als criminelen beïnvloeden. Zoals het geval bij de Universiteit Maastricht laat zien, kan de waarde van betaald losgeld in cryptovaluta aanzienlijk fluctueren. Sinds de verkiezing van Amerikaans president Trump is met name Bitcoin stevig in waarde gestegen, gevoed door het feit dat zijn regering positief tegenover cryptovaluta staat. Tegelijkertijd kunnen cryptomunten ook een risico vormen voor gebruikers, zoals bleek uit een diefstal eind vorig jaar waarbij 5,1 miljoen euro aan cryptomunten werd buitgemaakt als gevolg van een oude LastPass-hack uit 2022.