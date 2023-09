Arctic Wolf maakt zijn Incident Response-diensten beschikbaar voor Europa. De diensten begeleiden organisaties op cybersecurity-vlak voor, tijdens en na een incident.

Ransomware is de sterpeler van cybercrime geworden. Ondanks dat het bedrijven beangstigd, zijn er volgens Arctic Wolf te weinig middelen aanwezig om voorbereid te zijn op een aanval. Dat is volgens het cybersecuritybedrijf het gevolg van een tekort aan talent en aanhoudende macro-economische onzekerheden.

Omdat bedrijven het cybersecurity-talent niet in de organisatie krijgen, zullen zij de expertise van een partner moeten aanspreken. Arctic Wolf breidt daarom het bereik van zijn Incident Response-diensten uit naar Europa en vergroot zo de groep cybersecurity-partners waarop Europese bedrijven kunnen terugvallen als een incident heeft plaatsgevonden.

Vaste prijs en snelle respons op incidenten

Het aanbod is volgens het cyberbeveiligingsbedrijf dat zich specialiseert in monitoringsdiensten, geschikt voor bedrijven die downtime en de financiële impact van een incident willen minimaliseren. Inzichten in het incident worden verkregen door een combinatie van data uit de Arctic Wolf Security Operations Cloud en inzichten van het Arctic Wolf Incident Response-team. De verzamelde data uit de cloud omvat zowel uitgevoerde operaties om de cyberbeveiliging te verbeteren en dreigingsinformatie.

Het aanbod laat bedrijven betalen naargelang incident respons-diensten nodig zijn op basis van een abonnement-gebaseerd model en niet op basis van jaarlijkse vooraf aangeschafte service-uren. Verder verzekert het dat experten binnen het uur na de aanvraag voor een incident response-dienst, beschikbaar zijn. Tot slot hebben de diensten een vaste prijs voor bepaalde types cyberincidenten, om de al hoge kosten van een incident niet onnodig verder de hoogte in te drijven.