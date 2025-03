Eurofiber en Q*Bird ontvangen miljoen euro voor QKD-project in Randstad

Eurofiber en Q*Bird hebben een EFRO-subsidie van 1 miljoen euro ontvangen voor hun gezamenlijke QUEST-project, dat zich richt op de implementatie van Quantum Key Distribution (QKD) in Randstad-datacenters.

Het project, dat werd aangekondigd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, zal QKD-technologie implementeren in twee strategisch gelegen datacenters van Eurofiber in de Randstad. Deze ontwikkeling bouwt voort op eerdere successen in de Rotterdamse haven, waar QKD al wordt toegepast.

De 1 miljoen euro komt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het subsidieprogramma ‘Kansen voor West’ van de provincie Zuid-Holland.

Kansen voor West

Het QUEST-project richt zich op de doorontwikkeling van Q*Birds Next Generation QKD-technologie. Deze technologie maakt gebruik van het uitgebreide glasvezelnetwerk van Eurofiber om beveiligde, fraudebestendige communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. Q*Bird, dat eerder dit jaar al 2,5 miljoen euro aan investeringen binnenhaalde, werkt hierin samen met Single Quantum voor de ontwikkeling van quantumdetectiesystemen.

Marc Hulzebos, Innovatiemanager bij Eurofiber, benadrukt dat het project de weerbaarheid en veiligheid van het netwerk significant zal verbeteren. “Dit project is een belangrijke stap vooruit in de evolutie van quantumbeveiligde communicatie. Door Quantum Key Distribution permanent mogelijk te maken in onze Randstad-datacenters en onze Private Cloud-infrastructuur, verbeteren we niet alleen de beveiliging voor onze klanten vandaag, maar leggen we ook de basis voor toekomstige quantuminternetdiensten.”

Ingrid Romijn, CEO van Q*Bird, ziet het project als een belangrijke stap in de praktische implementatie van quantumbeveiliging. Daarbij worden toekomstige ambities steeds concreter. “Momenteel bouwen we apparaten voor quantumbeveiligde datacommunicatie, waarbij dit project ons in staat stelt om onze zakelijke propositie voor een breed scala aan klanten aanzienlijk te verbeteren. In de toekomst zullen we algemene quantumconnectiviteit mogelijk maken door nieuwe producten te leveren en deze naadloos te integreren met onze bestaande quantumcryptografienetwerk in datacenters.”