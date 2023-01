De markttoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk (CMA) start een officieel onderzoek naar de overname van VMware. Broadcom wil de organisatie voor 61 miljard dollar opkopen, maar toezichthouders vrezen dat de overname concurrenten tegenwerkt.

De CMA liet in november 2022 weten dat de overname zorgen opriep. De toezichthouder startte een voorlopig onderzoek om te bepalen of er grond is voor een officieel onderzoek. Dat blijkt het geval. De CMA neemt de overname in de komende tijd intensief onder de loep.

Broadcom-VMware

De deal van 61 miljard dollar (ongeveer 56 miljard euro) is een van de grootste overnames van het afgelopen jaar. Broadcom specialiseert van oudsher in chips. Sinds de afgelopen jaren beidt de organisatie uit op het gebied van infrastructuur- en securitydienstverlening.

Met de overname van VMware haalt Broadcom een gigantisch aanbod van zakelijke software in huis. De schaal van de deal zet markttoezichthouders op scherp.

Grote overnames worden wereldwijd door autoriteiten gecontroleerd op overlappende producten. Bij fusies bestaat het risico dat de koper een groot deel van de markt in handen krijgt. Dat stelt het bedrijf in staat om concurrenten te dwarsbomen — iets wat in veel landen wordt verboden, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

CMA en Europese Commissie

De CMA onderzoekt in de komende tijd of de overname van VMware een gevaar vormt voor concurrentie op de Britse markt. Vind de toezichthouder redenen voor bezwaar, dan kan de toezichthouder de overname blokkeren. De CMA heeft tot maart 22 om een keuze te maken.

De overname wordt ook in de Europese Unie onderzocht. Naast Broadcom werkt VMware samen met chipfabrikanten als Intel, Nvidia en AMD. De Europese Commissie onderzoekt of Broadcom dergelijke samenwerkingen zou kunnen terugschroeven om marktaandeel te winnen op het gebied van chips.

Daarnaast bekijkt de toezichthouder of Broadcom de software van VMware met andere software-oplossingen gaat bundelen. Bijvoorbeeld de securityoplossingen van het in 2019 overgenomen Symantec, of de tools van het in 2018 overgenomen CA Technologies. De Europese Commissie is de hoogste markttoezichthouder van de Europese Unie.

