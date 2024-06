Britse toezichthouder start onderzoek naar beoogde overname Juniper door HPE

De Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) onderzoekt de voorgenomen overname van Juniper Networks door Hewlett Packard Enterprise (HPE) ter waarde van 14 miljard dollar (zo’n 13 miljard euro), die in januari werd aangekondigd. De toezichthouder wil weten of de deal tussen de Amerikaanse bedrijven in overeenstemming is met nationale regelgeving in het Verenigd Koninkrijk en de marktwerking daar niet te zeer verstoort.

Het betreft een zogeheten probe, een vooronderzoek, dat uiterlijk 14 augustus klaar moet zijn, aldus Reuters. Voor die tijd bepaalt de CMA of diepgaander onderzoek nodig is. HPE wil met de overname van Juniper Networks zijn AI-capaciteiten vergroten en zijn netwerkactiviteiten verdubbelen, om niet achter te blijven in de AI-race. Ondanks het onderzoek van de CMA denkt HPE de overname gewoon af te ronden zoals gepland, namelijk eind 2024 of begin 2025.

De geplande overname van marktleider Juniper door een andere marktleider (zij het deels op een ander gebied) deed behoorlijk wat stof oplaaien. Een aandeelhouder klaagde Juniper aan, zogezegd omdat het management van de bedrijven een onjuiste voorstelling van zaken zou hebben gegeven over de beoogde overname.

Mist als diamant in de kroon

De meest voor de hand liggende reden waarom HPE interesse heeft in Juniper Networks is zonder twijfel de aanwezigheid van Mist in het portfolio van Juniper. Mist Systems, zoals het bedrijf heette voor de overname door Juniper in 2019, heeft veel impact gehad op Juniper. Voor deze overname had Juniper immers geen access points in het aanbod. Pogingen om dit via partnerships met onder andere Ruckus en Aerohive te doen, slaagden niet echt.

De beheerlaag van Mist was namelijk een stuk moderner dan wat partijen zoals Aruba maar ook Cisco (Catalyst en Meraki) konden bieden. Het op microservices gebouwde platform was met name al erg ver met de inzet van AI in deze omgeving. Dankzij AIOps is het mogelijk om (grote) netwerken veel efficiënter in te stellen, te beheren en in het algemeen te laten functioneren.

