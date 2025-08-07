Goede kwartaalresultaten Fortinet, toch forse daling aandeel

Fortinet heeft over het tweede kwartaal van 2025 goede financiÃ«le resultaten gerapporteerd, maar de beurs reageerde negatief op de voorzichtige prognoses van het bedrijf. Het aandeel daalde na sluiting van de markt met meer dan 16 procent.

In het kwartaal dat eindigde op 30 juni rapporteerde Fortinet een omzet van 1,63 miljard dollar, een stijging van 14 procent op jaarbasis. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 64 dollarcent, beter dan de 59 cent die analisten gemiddeld hadden verwacht. De facturering groeide met 15 procent tot 1,78 miljard dollar, ook in lijn met eerdere verwachtingen.

De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) uit Fortinetâ€™s Unified SASE-oplossing steeg met 22 procent, terwijl de ARR voor Security Operations met 35 procent toenam. Het bedrijf meldde daarnaast dat de totale â€˜remaining performance obligationsâ€™ (RPO), dat zijn nog uit te voeren contractverplichtingen, op 6,642 miljard dollar uitkwamen, een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Binnen dat totaal groeide de RPO voor SASE met 17 procent tot 1,488 miljard dollar, en die voor SecOps met 22 procent tot 660 miljoen dollar.

Drie nieuwe diensten

Op productvlak breidde Fortinet zijn FortiCloud-platform verder uit met drie nieuwe geÃ¯ntegreerde diensten. Namelijk FortiIdentity, FortiDrive en FortiConnect. FortiIdentity richt zich op identiteits- en toegangsbeheer, FortiDrive ondersteunt veilige opslag en samenwerking, en FortiConnect biedt een gestroomlijnde en beveiligde onboarding van gebruikers en apparaten. Alle drie zijn ze onderdeel van het bredere AI-gedreven FortiCloud-ecosysteem, gericht op een geÃ¯ntegreerde aanpak van netwerkbeveiliging en infrastructuurbeheer.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor Fortinet dit kwartaal was de verdere penetratie in omgevingen waar operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT) samenkomen. Het bedrijf meldt een toegenomen adoptie van zijn netwerkbeveiligingsoplossingen in industriÃ«le en missiekritieke omgevingen. Die groei wordt ondersteund door bredere marktwaarderingen van Fortinetâ€™s positie in het IT/OT-domein en door verbeteringen in zichtbaarheid en segmentatie binnen complexe infrastructuren.

CEO spreekt vertrouwen uit

Volgens oprichter en CEO Ken Xie zijn de kwartaalprestaties een direct gevolg van Fortinetâ€™s focus op innovatie en een klantgerichte strategie. Hij wijst erop dat het bedrijf zijn eigen factureringsprognose heeft overtroffen en voldoende vertrouwen heeft om de verwachtingen voor het volledige jaar op te schroeven.

Voor het derde kwartaal van 2025 verwacht Fortinet een omzet tussen de 1,67 miljard en 1,73 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 62 tot 64 cent. Hoewel de winstverwachting iets boven het analistenconsensus ligt, blijft de omzet aan de onderkant van de marktverwachtingen hangen. Voor het volledige boekjaar blijft de omzetverwachting tussen de 6,675 miljard en 6,825 miljard dollar, met een verwachte winst per aandeel van 2,47 tot 2,53 dollar. Ook hier sluit de guidance slechts marginaal aan bij wat de markt had voorzien.