Het gaat Nvidia nog steeds voor de wind. Het bedrijf zag in de eerste drie maanden van dit jaar een omzetstijging van 262 procent. Dat komt neer op 26 miljard dollar (bijna 24 miljard euro) omzet in het eerste kwartaal, waarop het bedrijf bijna 15 miljoen dollar (13,8 miljoen euro) winst maakte. Deze diepzwarte cijfers zijn vooral te danken aan de enorme vraag naar H100-chips voor datacenters, die de honger naar rekenkracht moeten stillen voor AI-processen.

CEO Jensen Huang hield investeerders bij de presentatie van de kwartaalcijfers nog een vette worst voor: een verwachte omzetverdubbeling voor het huidige kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, naar 28 miljard dollar ofwel 25,8 miljard euro. Het bedrijf komt later dit jaar namelijk met een nieuwe generatie GPU’s op basis van de Grace Blackwell-architectuur. Die vervangt op termijn de huidige generatie Grace Hopper-chipsets.

De waarde van Nvidia, traditioneel vooral bekend als leverancier van GPU’s voor triple A-gaming en veeleisende grafische processen als videobewerking en -rendering, is de stratosfeer in geschoten door de enorm toegenomen vraag naar GPU’s vereist voor AI-processen. De krachtige chips zijn in gebruik door onder andere Microsoft, Google, OpenAI, Amazon en Meta voor het trainen van Large Language Models (LLM’s) en het draaien van AI-applicaties.

Datacenter-divisie realiseert 427 procent meer omzet

Interessant genoeg zijn deze bedrijven niet alleen klanten, maar ook concurrenten van Nvidia omdat ze hebben aangekondigd zelf ook bezig te zijn met het (laten) ontwikkelen van chips die specifiek geschikt zijn voor hun eigen datacentra, weet het FD. Eerder meldde Techzine al dat Microsoft Azure-clusters gaat aanbieden met MI300X-chips van AMD. Door deze stap poogt Microsoft minder afhankelijk te zijn van Nvidia om krachtige AI-workloads te draaien.

De divisie die verantwoordelijk is voor de levering aan datacenters is niettemin het belangrijkst geworden voor Nvidia. De omzet steeg daar met 427 procent ten opzichte van een jaar eerder. De afdeling levert zowel de AI-chips als de netwerkcomponenten noodzakelijk voor het runnen van de bijbehorende servers en is inmiddels goed voor 87 procent van de omzet. Een jaar geleden was dat nog 60 procent.

H100-chips gaan als zoete broodjes

CFO Colette Kress noemde de aankondiging van Meta’s Llama 3 LLM als highlight. Deze heeft 24.000 H100 Grace Hopper-chips nodig. Dit type chip was goed voor 40 procent van de verkopen van deze afdeling. Omdat ook de netwerkcomponenten die al deze GPU’s met elkaar laat praten steeds belangrijker worden, zag het bedrijf ook daar omzetgroei. Dat betrof 3,2 miljard dollar, een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ondanks dat de ogen tegenwoordig vooral gericht zijn op de AI-markt, leggen overige sectoren het bedrijf evenmin windeieren. De game-divisie groeide met 18 procent naar een omzet van 2,65 miljard dollar. De afdelingen die chips leveren voor grafische workstations en automotive leverden een verdienstelijke omzet op van respectievelijk 427 miljoen dollar en 329 miljoen dollar

Aandelensplitsing ophanden

Voor het eerst steeg het aandeel Nvidia tot boven de 1000 dollar. Vorig jaar was zo’n zelfde aandeel nog 150 dollar waard. De huidige marktwaarde van het bedrijf is 2300 miljard dollar (zo’n 2,1 biljoen euro), waarmee Nvidia alleen Microsoft (3200 miljard) en Apple (2900 miljard) voor zich moeten dulden.

Het bedrijf is van plan begin juni een aandelensplitsing door te voeren, waarbij één aandeel in tien kleinere wordt gehakt. Dat moet het haalbaarder maken voor kleinere investeerders om een aandeel te bemachtigen. Huidige aandeelhouders krijgen er dan negen aandelen bij voor elk aandeel dat ze momenteel in bezit hebben.

Blackwell te vroeg aangekondigd

Dat het bedrijf ook te zeer voor de troepen vooruit kan lopen, bewees het door de Grace Blackwell-architectuur té snel aan te kondigen afgelopen maart. Het noopte onder andere Amazon Web services (AWS) ertoe een uitstaande order voor de huidige generatie Grace Hopper-chipsets terug te trekken om op de opvolger te wachten.

Dat zorgt ervoor dat de huidige generatie chips momenteel minder snel verkoopt dan gehoopt. Toch denken analisten dat Nvidia de chips nog wel kwijtraakt, onder andere aan nieuwe klanten in de enterprise-, cloud- en sovereign-sectoren.

