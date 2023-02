Hoewel de omzet van het bedrijf flink omhoog ging, werden de verliezen ook groter.

Deze week presenteerde Appian zijn financiële resultaten voor het vierde kwartaal. Het bedrijf wist de verwachtingen van Wall Street te overtreffen, maar de aandelen gingen toch fors omlaag vanwege de oplopende verliezen.

In totaal rapporteerde de leverancier van automatiseringssoftware een verlies van 28 cent per aandeel, vóór bepaalde kosten zoals aandelencompensatie. De omzet is wel 20% hoger dan een jaar eerder, met 125,8 miljoen dollar. Deze resultaten werden als “goed” beoordeeld, omdat Wall Street-analisten een groter verlies van 40 cent per aandeel hadden verwacht op een lagere omzet van slechts 122,4 miljoen dollar.

Algemene vooruitzichten zijn niet goed

Het algemene beeld voor Appian ziet er negatief uit. Het bedrijf komt in het vierde kwartaal uit op een nettoverlies van 34,4 miljoen dollar, tegen een verlies van 25,8 miljoen dollar een jaar geleden.

Als we naar het hele jaar kijken, is het verlies van Appian bovendien opgelopen tot $150,9 miljoen. Dat is aanzienlijk meer dan het verlies van 88,6 miljoen dollar dat het bedrijf in het fiscale jaar 2021 rapporteerde. Eén lichtpuntje: de omzet over het hele jaar kwam uit op $468 miljoen, tegen $369,2 miljoen vorig jaar.

“Een revolutie aan de horizon”

Matt Calkins, oprichter, voorzitter, CEO en president van Appian, was donderdag tijdens een earnings call optimistisch. “De waardepropositie van Appian benadrukt efficiëntie, productiviteit, time to value en ROI, precies de zaken die kopers zoeken in een neergaande economie”, zei hij. “Over productiviteit gesproken, ik denk dat er een revolutie op komst is”, voegde hij eraan toe.

“De wetenschap van productiviteitsverbetering heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd”, vervolgde Calkins. “Software is klaar om meer te zijn dan een hulpmiddel om mensen te helpen werk te doen. Software is klaar om het werk voor ons te doen. Dat is de revolutie”, zei hij.

Calkins benadrukte het positieve nieuws. “Ten eerste onze bruto vernieuwingsratio voor de cloud, die in elk van de vier kwartalen van het jaar constant bleef op 99%. Dit is het beste percentage in zijn klasse. Het is een spectaculair percentage”, benadrukte hij. “Ik wijs ook op onze gestage groei in ARR-cohorten (annual recurring revenue) van klanten, vooral de grote”, voegde hij eraan toe.