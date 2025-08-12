LevelBlue en Akamai bundelen krachten voor webapplicatiebeveiliging

LevelBlue lanceert een nieuwe Managed Web Application and API Protection-dienst in samenwerking met Akamai. Het aanbod moet organisaties helpen hun webapplicaties en API’s te consolideren, vereenvoudigen en op schaal te beveiligen.

Volgens onderzoek van Enterprise Strategy Group zal het gemiddelde aantal webapplicaties per organisatie binnen twee jaar groeien van 145 naar meer dan 200. Tegelijkertijd stijgt het percentage organisaties waarvan meer dan de helft van hun applicaties API’s gebruikt van 32 naar 80 procent.

Deze explosieve groei zorgt ervoor dat securityteams wereldwijd worstelen met het ontdekken van applicatie- en API-implementaties, het adequaat beveiligen op schaal en het snel identificeren en beperken van aanvallen. Bovendien moet beveiliging worden geÃ¯mplementeerd zonder dat dit de prestaties nadelig beÃ¯nvloedt. Met andere woorden: er is een grote uitdaging aan te gaan door securityspelers.

AI-gedreven bescherming

De nieuwe LevelBlue Managed WAAP-dienst combineert de expertise van LevelBlue met Akamai’s technologie. De oplossing omvat een “next-gen” web application firewall (WAF), DDoS-bescherming, botbeveiliging en verschillende fundamentele API-securitymogelijkheden.

De AI-gedreven dreigingsafweer combineert detectie met wereldwijde threat intelligence om anomalieÃ«n te herkennen, zich aan te passen aan nieuwe aanvalsvectoren en dreigingen voor te blijven. Geautomatiseerd beleidsbeheer onder leiding van experts vermindert handmatige tuning en verhoogt de efficiÃ«ntie.

Expertise uit twee werelden

Een toegewijd WAAP Operations-team van LevelBlue levert 24/7 ondersteuning, monitoring en advies. De oplossing identificeert en classificeert automatisch webapps en API’s, prioriteert blootgestelde of gevoelige data verwerkende assets en schaalt bescherming naar behoefte.

“Vandaag de dag vertrouwt een verrassend aantal organisaties op meerdere tools die niet doelgericht zijn gebouwd voor webapplicatie- en API-security, wat leidt tot complexiteit, silo’s en stijgende kosten”, aldus Sundhar Annamalai, president van LevelBlue. Het bedrijf biedt een alternatief met diensten die bescherming consolideren en vereenvoudigen. Het belooft klanten te voorzien van voorspelbare investeringen op dit gebied.

Flexibele implementatie

LevelBlue Managed WAAP is beschikbaar in twee varianten: Essential en Advanced. Dit biedt organisaties de flexibiliteit om een serviceniveau te kiezen dat het beste aansluit bij hun behoeften.

Rupesh Chokshi, Senior Vice President bij Akamai, benadrukt de urgentie: “Alleen al in 2024 heeft Akamai meer dan 311 miljard webapplicatieaanvallen waargenomen. Naarmate AI versnelt, zijn dreigingen moeilijker te herkennen en wordt security lastiger te controleren.”

De samenwerking tussen Akamai en LevelBlue geeft klanten volgens Chokshi toegang tot een vertrouwd team dat toonaangevende technologie combineert met de diepgaande operationele expertise van een van ’s werelds grootste MSSP’s.