Salt Typhoon hackt Nederlandse internetproviders

Chinese hackorganisatie Salt Typhoon heeft Nederlandse internetproviders aangevallen. MIVD en AIVD bevestigen dat kleinere providers werden gecompromitteerd. De hackers kregen toegang tot routers, maar niet tot interne netwerken.

De MIVD en AIVD sluiten zich aan bij de waarschuwingen van Amerikaanse inlichtingendiensten NSA, CISA en FBI tegen de Salt Typhoon cyberspionagecampagne. Ook Europese collega’s uit Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en ItaliÃ« ondersteunen deze gezamenlijke respons.

Deze wereldwijde aanpak toont het internationale karakter van moderne cyberdreigingen aan. Door informatie te delen kunnen landen sneller reageren en gezamenlijk tegenmaatregelen ontwikkelen tegen gelijktijdige aanvallen in verschillende landen.

Bevestiging van Chinese cyberoperaties

De Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD hebben vandaag officieel bevestigd dat Nederland doelwit was van Salt Typhoon’s wereldwijde cyberspionagecampagne. Deze staatsgesteunde Chinese hackorganisatie richtte zich eind 2024 op telecommunicatiebedrijven wereldwijd.

“Beide diensten hebben wel doelwitten in Nederland waargenomen”, meldt het ministerie van Defensie in een verklaring. Anders dan in de Verenigde Staten, waar grote telecombedrijven werden getroffen, concentreerde Salt Typhoon zich in Nederland op kleinere Internet Service Providers en hostingbedrijven.

Beperkte penetratie bij Nederlandse doelwitten

Uit het onderzoek van MIVD en AIVD blijkt dat de Chinese hackers toegang hadden tot routers van Nederlandse providers. Gelukkig slaagden ze er niet in om verder door te dringen in de interne netwerken van deze organisaties.

Waar mogelijk hebben de inlichtingendiensten samen met het NCSC dreigingsinformatie gedeeld met getroffen organisaties. Dit moet helpen bij het beperken van risico’s, hoewel deze niet volledig uit te sluiten zijn.

Groeiende Chinese cyberdreiging

De MIVD en AIVD waarschuwen al langer voor de toenemende Chinese cyberdreiging tegen Nederlandse belangen. “Deze activiteiten zijn inmiddels zo geavanceerd, dat continue inzet en aandacht nodig is om cyberoperaties tegen Nederlandse belangen tijdig te detecteren en verhelpen”, aldus het ministerie van Defensie.

Deze Chinese cyberoperaties vormen volgens de diensten een grote uitdaging voor de Nederlandse digitale weerbaarheid. De voortdurende ontwikkeling van hacktechnieken vereist permanente waakzaamheid van zowel overheid als private sector.

