Japanse Asahi-fabrieken plat na cyberaanval

De Japanse drankenproducent Asahi kampt met ernstige verstoringen na een cyberaanval. Sinds begin deze week liggen de meeste fabrieken in eigen land stil omdat de aanval het bestel- en distributiesysteem van het concern heeft geraakt. Daardoor zijn orders en leveringen volledig opgeschort. Nu waarschuwen grote retailers voor tekorten van onder meer bier, frisdranken en flessen thee.

Convenience stores zoals FamilyMart en 7-Eleven bevestigen dat de schappen leger zullen worden. Asahi bevestigde dat het systeemfalen is veroorzaakt door een cyberaanval die de order- en leveringssystemen, callcenters en klantenservice heeft geraakt. Het concern bood zijn excuses aan richting klanten en zakenpartners en benadrukte dat de problemen uitsluitend de Japanse activiteiten treffen.

Europese brouwerijen, waaronder die in het Verenigd Koninkrijk waar Fullers, London Pride, Cornish Orchards en Dark Star worden geproduceerd, draaien voorlopig normaal door. Tot nu toe is niet vastgesteld dat er persoonsgegevens zijn gelekt of dat bedrijfsdata naar buiten zijn gebracht.

Verstoring heeft aanzienlijke impact

De aanval treft Asahi op een gevoelig moment. Het concern is de grootste brouwer van Japan en bezit internationale merken als Peroni, Pilsner Urquell en Grolsch. Ongeveer de helft van de totale omzet komt uit de Japanse markt, waardoor de impact van een langdurige verstoring aanzienlijk kan zijn.

In een eerder risicorapport had het bedrijf cyberaanvallen al aangemerkt als een van de belangrijkste bedreigingen voor de korte en middellange termijn. Het wees destijds op mogelijke cashflowproblemen en reputatieschade die zouden kunnen ontstaan bij een dergelijke aanval. SecurityWeek merkt op dat Asahi zelf nog geen technische details heeft vrijgegeven over het type aanval of de gebruikte malware.

Hoewel Asahi actief werkt aan herstel, geeft het nog geen tijdlijn voor hervatting van de leveringen. Voor Japanse consumenten betekent dat voorlopig lege schappen, terwijl concurrenten mogelijk profiteren van de tijdelijke afwezigheid van de marktleider en hun positie in de markt kunnen versterken.