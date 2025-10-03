Defensie kiest voor offensieve cyberstrategie tegen Rusland

Minister Brekelmans en staatssecretaris Tuinman presenteren vandaag een herziene Defensie Cyber Strategie. Het kabinet kiest voor een meer offensieve koers tegen cyberdreigingen vanuit Rusland en China. De strategie moet Nederland en bondgenoten beter beschermen in wat wordt omschreven als de ‘grijze zone’ tussen oorlog en vrede.

De uitvoering van de nieuwe cyberstrategie vereist gekwalificeerd personeel in een markt waar dergelijke expertise schaars is. Defensie moet een aantrekkelijke werkgever worden om cyberpersoneel aan te trekken en te behouden. Het ministerie investeert daarom in eigen opleidingen en gaat strategische samenwerkingen aan met bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Innovatiekracht wordt als cruciaal gezien voor het succesvol uitvoeren van cybertaken. Defensie zoekt nauwere samenwerking met private partijen om expertise op gebieden zoals quantum-cryptografie en artificial intelligence te benutten. “Waar vroeger staal en kruit bepalend waren, zijn nu data en algoritmes dat. IT ís gevechtskracht”, stelt staatssecretaris Tuinman.

Proactieve aanpak in onrustige tijden

De nieuwe cyberstrategie markeert een duidelijke omslag in het Nederlandse defensiebeleid. Waar eerder vooral defensief werd geopereerd, kiest Nederland nu bewust voor proactieve maatregelen. “De cyberdreigingen vanuit met name Rusland en China nemen toe. Om ons hiertegen te verdedigen is een proactieve en permanente inzet nodig”, aldus minister Brekelmans.

Het aantal cyberaanvallen op Nederlandse belangen en Defensie blijft volgens het kabinet onverminderd toenemen. Deze realiteit vraagt om een sterke defensieorganisatie met echte gevechtskracht in het cyberdomein. De strategie erkent dat Nederland zich bevindt in een ‘grijze zone’ tussen oorlog en vrede, waarin traditionele spelregels niet meer volstaan.

Drie pijlers voor cyberweerbaarheid

De herziene strategie definieert drie kernrollen voor Defensie in het cyberdomein. Ten eerste moet de militaire organisatie haar eigen ICT-systemen veiligstellen. Defensie is dagelijks doelwit van cyberaanvallen en neemt daarom proactief maatregelen om cyberrisico’s te beheersen en tijdig op te treden bij incidenten.

De tweede taak behelst het uitvoeren van militaire cyberoperaties waarbij de krijgsmacht vanuit het cyberdomein zelfstandig effecten kan bereiken voor militaire doelen. Deze operaties kunnen ondersteunend zijn aan informatie-operaties die integraal onderdeel uitmaken van militaire campagnes.

Tot slot draagt Defensie bij aan de algehele cyberweerbaarheid van het Koninkrijk en bondgenoten. Hoewel cyberweerbaarheid primair een civiele aangelegenheid is, speelt Defensie een significante rol via inlichtingen- en veiligheidstaken en eventuele militaire steunverlening.

Bij een gewapend conflict moet Nederland in staat zijn aanvallen te verstoren en vijandelijke instrumenten onbruikbaar te maken via cyberoperaties. Deze verschuiving naar een meer offensieve inzet vergt aanzienlijke investeringen in mensen en capaciteiten. Door deze investering in mensen en technologie wil Nederland zijn digitale veiligheid waarborgen in een steeds complexere dreigingsomgeving.

