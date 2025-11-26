SoftBank rondt overname van Ampere Computing af

SoftBank Group heeft woensdag bevestigd dat het de overname van Ampere Computing heeft afgerond. Via dochteronderneming Silver Bands 6 (US) Corp. heeft het concern alle aandelen van het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf in handen gekregen.

De transactie, ter waarde van 6,5 miljard dollar, werd in maart al aangekondigd en is nu volledig afgerond. Ampere wordt daarmee een volledig dochterbedrijf van SoftBank en blijft onder zijn eigen naam actief.

Volgens de onderneming worden de financiële resultaten van Ampere vanaf de overnamedatum meegenomen in de geconsolideerde cijfers van SoftBank. Het bedrijf onderzoekt nog welke impact de deal precies heeft op de eigen financiële positie. De beurs reageerde positief. Het aandeel SoftBank steeg woensdagochtend in Tokio met maximaal 8 procent na de bekendmaking, waarmee beleggers vertrouwen lijken te hebben in de versterking van de AI-strategie van de groep.

Ampere werd opgericht door voormalig Intel-bestuurder Renee James en richt zich op datacenterprocessoren gebaseerd op technologie van Arm Holdings. Het bedrijf positioneerde zich als pionier in energiezuinige serverchips voor cloud- en AI-workloads en bouwde een engineeringteam van ongeveer duizend technici op. Met zijn focus op schaalbare, duurzame en high-performance compute-architecturen wist Ampere meerdere grote klanten in de datacentermarkt aan zich te binden.

SoftBank groeit in AI-infrastructuur

De overname past naadloos in de bredere AI-ambities van SoftBank. De groep is al meerderheidsaandeelhouder van Arm, waarvan de technologie steeds vaker wordt toegepast in servers en AI-infrastructuur. Het bezit bovendien het Britse Graphcore, dat eveneens AI-hardware ontwikkelt.

Door Ampere toe te voegen aan dit portfolio vergroot SoftBank zijn grip op de markt voor energiezuinige datacenterchips. Het bedrijf ziet de technologie van Ampere als een belangrijke bouwsteen voor toekomstige cloud- en AI-systemen op basis van het Arm-platform en benadrukt dat de combinatie van deze bedrijven moet bijdragen aan een sterker, geïntegreerd ecosysteem voor compute-infrastructuur.