Tesorion en Nassau420 beschermen kritieke infrastructuur met Task Force Hybrid Shield

Securitybedrijf Tesorion en Nassau420 starten Task Force Hybrid Shield. Het programma bereidt kritieke Nederlandse organisaties voor op hybride dreigingen: een mengelmoes van cyberaanvallen, fysieke verstoringen en organisatorische zwaktes. De samenwerking moet organisaties helpen om voorbereid te zijn op de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten en de Cyberveiligheidswet in 2026.

Task Force Hybrid Shield richt zich op organisaties in energie, water, zorg, logistiek, datacenters en de (semi)overheid. Deze sectoren kunnen te maken krijgen met gecoördineerde aanvallen die meerdere fronten tegelijk treffen. Het programma combineert Tesorions expertise met Nassau420’s kennis op het gebied van fysieke beveiliging en weerbaarheid.

De aanpak bestaat uit geïntegreerde trainingen, simulaties en realistische scenario’s. Hierin worden fysieke, digitale en organisatorische kwetsbaarheden gelijktijdig getest. “Veel organisaties weten niet waar ze moeten beginnen met hybride weerbaarheid,” aldus Daan Dohmen, Founder-CEO van Nassau420. Door realistische fysieke en organisatorische scenario’s te combineren met cyberdetectie en respons van Tesorion, wordt de impact van hybride aanvallen zichtbaar.

Urgentie neemt toe

Hybride dreigingen worden diverser en onvoorspelbaarder in 2025. Deze aanvallen combineren cyberspionage, fysieke sabotage en desinformatie. Het Nederlandse energiesysteem vormt een belangrijk doelwit, blijkt uit recente analyses. De onderlinge afhankelijkheid van digitale systemen vergroot de kwetsbaarheid.

Eric van Gend, CEO van Tesorion, benadrukt de urgentie. “Nederland is momenteel nog erg kwetsbaar voor hybride dreigingen. Dat vraagt niet om paniek, maar wel om urgentie en daadkracht.” Hij wijst erop dat Task Force Hybrid Shield uniek is door fysieke toegang, menselijk gedrag en cyberaanvallen met één geïntegreerde aanpak te benaderen.

Voorbereiding op wetgeving

De aanstaande Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten (Wwke) en Cyberveiligheidswet (Cbw) maken bestuurders direct aansprakelijk voor de weerbaarheid van hun organisatie. Vergelijkbare regelgeving in België toont aan dat cyberdreigingen onderdeel kunnen zijn van bredere hybride aanvallen.

