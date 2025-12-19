Palo Alto Networks migreert grotendeels naar Google Cloud en sluit miljardendeal

Palo Alto Networks en Google Cloud zijn al partners, maar versterken hun banden aanzienlijk. Kritieke workloads van het securitybedrijf migreren naar Google’s clouddienst en klanten krijgen toegang tot brede bescherming van hun AI-deployments.

De combinatie moet end-to-end security bieden, “van code tot cloud” zoals Palo Alto Networks het omschrijft. Klanten kunnen hun AI-workloads en data op Google Cloud beschermen met zowel Prisma AIRS als ingebouwde securityopties bij de hypersclaers. Dit geldt voor diensten als Vertex AI en Agent Engine. Ook ontwikkeltools zoals de Agent Development Kit worden door een combinatie van beide partijen beveiligd.

Volledige security-stack voor AI

Zoals je mag verwachten van een alomvattend aanbod gaat de securitytooling in op alle lagen van de stack, die allemaal verdediging vereisen. AI Posture Management zorgt voor visibility, terwijl AI Runtime Security real-time bescherming biedt tegen dreigingen als prompt injection en datalekken. AI Agent Security bewaakt autonome systemen, AI Red Teaming test proactief op zwakke plekken en AI Model Security scant op kwetsbaarheden in modellen.

De samenwerking gaat echter verder dan de software. Palo Alto Network’s VM-Series firewalls krijgen diepere integraties met Google Cloud. Klanten kunnen zo hun securitybeleid handhaven en sneller migreren naar Google Cloud. De firewalls bieden deep packet inspection en threat prevention in cloudomgevingen.

SASE op Google’s netwerk

Ook op SASE-gebied versterken beide partijen hun samenwerking. Prisma SASE, het cloudplatform van Palo Alto voor veilige toegang en netwerken, draait op Google’s infrastructuur. Deze oplossing moet de gebruikerservaring verbeteren wanneer medewerkers vanuit externe locaties of filialen werken.

Via Google Cloud Interconnect kunnen bedrijven hun WAN-infrastructuur verbinden met verschillende clouds en applicaties. Daarbij behouden ze consistente securityrichtlijnen. “Elk bestuur vraagt zich af hoe je de kracht van AI kunt benutten zonder het bedrijf bloot te stellen aan nieuwe dreigingen”, aldus BJ Jenkins, president van Palo Alto Networks. “Deze partnership geeft antwoord op die vraag.”

Miljarden aan investeringen

De samenwerking heeft al een indrukwekkende staat van dienst. Beide bedrijven werkten samen aan meer dan 75 integraties en realiseerden 2 miljard dollar aan verkopen via Google Cloud Marketplace. Palo Alto Networks breidt nu zijn commitment uit door interne workloads te migreren naar Google Cloud in een nieuwe overeenkomst ter waarde van meerdere miljarden dollars.

Daarnaast gebruikt Palo Alto Networks zelf Google Cloud’s Vertex AI-platform en Gemini LLMs voor eigen copilots. Matt Renner, president en Chief Revenue Officer van Google Cloud, benadrukt het belang hiervan: “Bedrijven stappen in toenemende mate over op Google Cloud en Palo Alto Networks om hun applicaties en data te beveiligen. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat klanten toegang hebben tot de juiste oplossingen voor hun meest kritieke AI-infrastructuur.”

