iDeal-uitfasering groot potentieel phishing-gevaar

Betalingsverwerker Currence slaat alarm over verwachte phishingcampagnes die misbruik maken van de overgang van iDEAL naar Wero. Het nieuwe Europese betaalsysteem moet eind 2027 volledig operationeel zijn in Nederland. Volgend jaar start de gefaseerde introductie van Wero.

De uitfasering van iDEAL is begonnen. Het European Payments Initiative nam iDEAL eerder over en introduceert nu Wero als vervanger. Dit nieuwe betaalsysteem is onderdeel van EPI, een initiatief van Europese banken. Wero werkt al in Duitsland, Frankrijk en België sinds de lancering op 2 juli 2024. Het platform telt inmiddels meer dan 46 miljoen gebruikers en verwerkte al over de 100 miljoen transacties.

Gefaseerde invoering in Nederland

Nederlandse consumenten zien volgend jaar als eerste het nieuwe logo verschijnen bij online betalingen. Dit logo toont zowel de naam iDEAL als Wero. Pas daarna volgt de migratie van transacties naar het Europese Wero-platform. Als laatste stap verdwijnt iDEAL volledig. De dienst moet op termijn ook abonnementsbetalingen, betalen bij aflevering en betalingen in fysieke winkels ondersteunen.

EPI omschrijft Wero als een ‘alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees’ onder één Europees merk. In de eerste fase richt het zich op persoon-tot-persoon en persoon-tot-professional betalingen. Later komen er diensten bij zoals ‘Koop nu, betaal later’, digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s. Wero werkt via directe account-naar-account overschrijvingen, waardoor betalingen in minder dan 10 seconden plaatsvinden.

Waarschuwing voor oplichting

“Er komen vast allemaal valse e-mails en berichten waarin oplichters zeggen dat je je gegevens voor Wero moet veranderen”, waarschuwt Amos Kater van Currence tegenover de NOS. “Doe dat niet, want je blijft gewoon betalen met de app van de bank, net zoals je dat met iDEAL doet.” De overstap vereist geen actie van gebruikers zelf. Wie wel een mail ontvangt met zo’n verzoek, heeft te maken met een phishingpoging.

De Consumentenbond ziet kansen in de komst van Wero. “Wero kan ook een goede vervanger zijn voor Google Pay”, laat de organisatie weten. “Nu kun je met een Androidsmartphone alleen met de dienst van Google betalen aan de kassa. Dat vinden we een slechte zaak en waarschuwden al eens voor de privacyrisico’s.” In België vervangt Wero in 2025 ook Payconiq, dat net als iDEAL onderdeel was van het EPI-platform.

